Trump acusa a China de intervenir elecciones de EE.UU. en 2020 y anuncia desclasificación de documentos

El presidente Donald Trump volvió a cuestionar la integridad del sistema electoral de Estados Unidos al asegurar que China intervino en las elecciones presidenciales de 2020 mediante una presunta operación para obtener datos de millones de votantes estadounidenses. Durante un mensaje televisado desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró haber ordenado la desclasificación inmediata de informes que, según dijo, muestran “vulnerabilidades electorales” ocultadas al pueblo estadunidense.

“Hay que enfrentar esas vulnerabilidades”, señaló, e indicó que los documentos pueden consultarse en la página https://www.whitehouse.gov/election-integrity

A menos de cuatro meses de las elecciones de medio mandato, Trump sostuvo que la República Popular China habría obtenido de manera ilegal información de aproximadamente 220 millones de registros de votantes, una acusación que presentó como parte de la “mayor filtración de datos electorales” en la historia de Estados Unidos. Sin ofrecer pruebas públicas que respalden sus afirmaciones, el presidente señaló que la supuesta operación fue ejecutada por una unidad especializada del gobierno chino y aseguró que los archivos comprometidos incluirían nombres, direcciones, números telefónicos y afiliaciones políticas de ciudadanos estadounidenses.

Trump afirmó además que agencias de inteligencia detectaron vulnerabilidades en registros electorales de al menos 18 estados desde 2020, pero sostuvo que funcionarios del denominado “Estado profundo” ocultaron la información al público. El mandatario indicó que ordenó la publicación inmediata de informes clasificados para que los estadounidenses conozcan, según dijo, los riesgos que enfrenta el sistema electoral.

.@POTUS: Newly declassified documents show that over a period of years starting during the 2020 election cycle, the People’s Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history ? resulting in China’s illicit acquisition of 220? pic.twitter.com/S6qudP0QoP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

Trump insiste en cuestionar las elecciones de 2020

Las declaraciones del presidente reavivan una narrativa que ha mantenido desde su derrota frente al demócrata Joe Biden hace casi seis años. Trump nunca ha reconocido oficialmente el resultado de aquella elección y continúa sosteniendo que existieron irregularidades generalizadas que alteraron el desenlace.

Sin embargo, más de 60 demandas promovidas por su campaña y sus aliados fueron rechazadas por tribunales estatales y federales al no encontrarse evidencia suficiente de un fraude capaz de modificar el resultado electoral. Asimismo, auditorías independientes, recuentos de votos y revisiones realizadas por autoridades estatales y por el propio Departamento de Justicia no hallaron pruebas de un fraude electoral masivo.

Durante su mensaje, Trump también aseguró que otros países como Rusia, Irán y Corea del Norte poseen la capacidad tecnológica para comprometer la infraestructura electoral estadounidense, aunque tampoco presentó evidencia específica sobre esas afirmaciones. El mandatario aprovechó el discurso para reiterar su respaldo a reformas electorales que incluyan requisitos más estrictos para el registro de votantes, como la obligación de demostrar la ciudadanía estadounidense antes de poder sufragar.

.@POTUS: Put together, these disclosures reveal an election system so broken and vulnerable that NO ONE can possibly defend it.



? Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments.



? Our machines and ballot-counting systems are exposed to hacking? pic.twitter.com/Lj418EpSfk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

También arremete contra medios de comunicación

En otro momento de su intervención, Trump criticó a las cadenas de televisión que decidieron no transmitir íntegramente su mensaje en horario estelar. El presidente afirmó que algunas empresas de comunicación forman parte de una supuesta conspiración para ocultar información relacionada con las elecciones.

Incluso planteó que deberían revisarse las licencias de transmisión de las cadenas que, a su juicio, incumplen con su responsabilidad de informar a la población, mencionando específicamente a ABC y NBC.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente polarización política y cuando diversos analistas anticipan que el debate sobre la seguridad electoral volverá a ocupar un lugar central rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y exfuncionarios electorales han manifestado preocupación por los cuestionamientos reiterados al sistema de votación, al considerar que pueden debilitar la confianza pública en el proceso democrático. Paralelamente, el Departamento de Justicia mantiene litigios con varios estados relacionados con el acceso a registros electorales, en medio de un intenso debate nacional sobre las reglas que regirán los próximos comicios.

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