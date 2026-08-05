Senado confirma a Erica Schwartz como directora de los CDC

El Senado confirmó este miércoles a la doctora Erica Schwartz como nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), poniendo fin a casi un año de vacante en uno de los cargos más importantes de la salud pública del país, en momentos en que la agencia enfrenta recortes de personal, brotes de enfermedades y cuestionamientos sobre su independencia científica.

La nominación, impulsada por el presidente Donald Trump, fue aprobada con una votación de 51 votos a favor y 44 en contra. Schwartz, médica de 54 años con formación en medicina y derecho, se convierte en la vigésima segunda directora de la institución con sede en Atlanta y asume el reto de recuperar la estabilidad de una agencia que ha atravesado una de las etapas más turbulentas de su historia reciente.

Su trayectoria incluye haber sido subdirectora del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y ocupar cargos de liderazgo dentro de la Guardia Costera, experiencia que fue considerada un punto a favor por legisladores de ambos partidos.

Dr. Erica Schwartz takes the helm of the CDC at a pivotal moment. The agency needs more than a caretaker it needs a fearless leader to restore morale, scientific excellence, and public trust.



A physician, attorney, military medical leader, and former deputy surgeon general,? pic.twitter.com/RJ63ducAi6 — Armstrong Williams ?? (@Arightside) August 5, 2026

Un nombramiento bajo intenso escrutinio

La confirmación no estuvo exenta de obstáculos. Durante su audiencia ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, varios legisladores, encabezados por el senador republicano Bill Cassidy, cuestionaron si estaría dispuesta a enfrentar al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en caso de que impulsara decisiones que no estuvieran respaldadas por la evidencia científica o las mejores prácticas de salud pública.

Semanas después, Cassidy aseguró que sostuvo conversaciones adicionales con Schwartz y con personas que han trabajado con ella, lo que terminó por darle confianza para respaldar su nominación. Schwartz también ha defendido públicamente la seguridad y eficacia de las vacunas infantiles, una postura que contrasta con las posiciones críticas que Kennedy ha mantenido durante años sobre diversos programas de inmunización.

La nueva directora afirmó durante su comparecencia que no espera que la administración le solicite tomar decisiones que puedan perjudicar la salud de los menores, aunque respaldó otras iniciativas del gobierno, entre ellas la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y la campaña “Hagamos Estados Unidos Saludable Otra Vez”.

Una agencia golpeada por recortes y desafíos sanitarios

Los CDC llegan a esta nueva etapa después de perder más de 3,000 empleados, equivalente a más de una cuarta parte de su fuerza laboral, debido a despidos y renuncias registrados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La reducción de personal, junto con una sucesión de directores interinos, provocó una caída en la moral de la institución y aumentó las preocupaciones sobre su capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

Schwartz fue la tercera candidata de Trump para dirigir la agencia en los últimos 18 meses. Antes fueron considerados David Weldon, cuya nominación nunca llegó a votarse, y Susan Monarez, quien fue confirmada por el Senado, pero destituida menos de un mes después por diferencias con la administración.

Ahora, la nueva directora deberá enfrentar retos inmediatos, entre ellos el mayor brote de sarampión registrado en Estados Unidos en más de tres décadas y un brote de ciclosporiasis asociado al consumo de lechuga contaminada. Expertos en salud pública consideran que el liderazgo de Schwartz será determinante para restaurar la credibilidad científica de los CDC, fortalecer la respuesta ante futuras amenazas sanitarias y recuperar la confianza de los trabajadores de una agencia considerada pieza clave en la protección de la salud de millones de estadounidenses.

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