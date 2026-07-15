Erica Schwartz defiende en el Senado la salida de EE.UU. de la OMS y promete proteger la ciencia

La doctora Erica Schwartz, nominada por el presidente Donald Trump para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), defendió este miércoles ante el Senado la decisión de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tiempo que aseguró que, si es confirmada, nunca comprometerá la integridad científica de la principal agencia de salud pública del país.

Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Salud del Senado, Schwartz respaldó la política de “Estados Unidos primero” impulsada por la administración Trump y afirmó que la salida de la OMS representa una mejor estrategia para proteger los recursos de los contribuyentes estadounidenses.

Aunque reconoció que la organización internacional desempeña un papel importante en materia de salud global, sostuvo que se había convertido en una estructura excesivamente burocrática y que los CDC asumían gran parte de las responsabilidades técnicas durante las emergencias sanitarias.

La nominada respondió así a las preguntas de legisladores demócratas, quienes expresaron preocupación por las consecuencias que la salida de Estados Unidos podría tener para la cooperación internacional frente a futuras pandemias y otras amenazas de salud pública. Schwartz, de 54 años, quien cuenta con una trayectoria de 24 años en el Servicio de Salud Pública y títulos en medicina por Brown y derecho por Maryland, aspira a estabilizar una agencia sumida en la incertidumbre

Your new CDC Director just said “I do believe that mRNA technology is safe and effective.”



Erica Schwartz also MANDATED almost every major vaccine on our military ? forcing smallpox, anthrax, and flu shots into U.S. Forces with threats and discipline for those who refused…. pic.twitter.com/w4CsrujpG3 — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) July 15, 2026

Senadores cuestionan la independencia de los CDC

Buena parte de la audiencia estuvo marcada por los cuestionamientos sobre la autonomía de los CDC frente al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha promovido cambios en las políticas federales de vacunación desde el inicio de la actual administración.

Schwartz afirmó que jamás “traicionará la ciencia” y prometió impulsar una política de transparencia para recuperar la confianza del público en la institución. Sin embargo, evitó responder de manera directa si se opondría a instrucciones del secretario de Salud que contradijeran las recomendaciones científicas de la agencia.

Los senadores también le preguntaron sobre diversas decisiones adoptadas durante los últimos meses, entre ellas modificaciones en campañas de vacunación, cambios en información publicada por los CDC y la reducción de algunos programas de salud pública. En varias ocasiones respondió que desconocía detalles de esas medidas o prefirió no pronunciarse sobre escenarios hipotéticos.

La comparecencia ocurre mientras los CDC enfrentan uno de los periodos más complejos de su historia reciente. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la agencia ha registrado miles de bajas laborales entre despidos y renuncias, además de una constante rotación en sus principales cargos directivos.

Dr. Erica Schwartz, President Trump's nominee for CDC Director, outlines her impressive record of service:



? Medical Doctor, MPH in epidemiology, law degree, biomedical engineering degree

? Navy occupational medicine physician and clinical epidemiologist

? U.S. Public Health? pic.twitter.com/y1vnCMIy77 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 15, 2026

Brotes de enfermedades aumentan la presión sobre la agencia

El proceso de confirmación de Schwartz coincide con importantes desafíos sanitarios para Estados Unidos. Los CDC monitorean actualmente un aumento de casos de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, así como un fuerte repunte de sarampión que supera los 2,200 casos confirmados durante 2026.

Veterana médica militar, Schwartz cuenta con más de dos décadas de experiencia en el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y ocupó cargos de liderazgo en la Guardia Costera, donde supervisó clínicas, programas médicos y políticas de vacunación para personal militar.

Actualmente trabaja para UnitedHealth Group, cargo al que renunciaría, junto con otros puestos en consejos de administración de empresas del sector salud, si el Senado confirma su nombramiento.

Durante la misma audiencia también compareció Sean Kaufman, nominado para dirigir la Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, quien respondió preguntas sobre publicaciones pasadas relacionadas con vacunas de ARNm y sobre la estrategia del gobierno para enfrentar futuras pandemias.

Si Schwartz obtiene la aprobación del Senado, asumirá el liderazgo de los CDC en un momento de intensa polarización política, crecientes retos epidemiológicos y debate nacional sobre el papel de la ciencia en la formulación de políticas públicas.

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