Alerta del CDC por un parásito que causa diarrea intensa: casos confirmados en 17 estados

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un brote de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, después de confirmar 145 casos en 17 estados y al menos 20 hospitalizaciones. Hasta ahora no se han reportado muertes y los investigadores aún no han identificado el alimento responsable del contagio.

El brote llamó la atención porque las personas afectadas no habían viajado al extranjero antes de enfermarse. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), todas contrajeron la infección después de consumir alimentos en Estados Unidos, lo que hace pensar en una fuente común de contaminación que todavía está bajo investigación.

Qué es la ciclosporiasis

La ciclosporiasis es una enfermedad provocada por un parásito microscópico que infecta el intestino delgado. Generalmente se transmite al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal, especialmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o manipuladas correctamente.

A diferencia de otros microorganismos, no suele transmitirse directamente de una persona a otra, porque el parásito necesita permanecer varios días en el ambiente antes de volverse infeccioso.

Síntomas que deben alertar

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio. El más característico es una diarrea abundante y acuosa, que en algunos casos puede ser muy intensa.

Otros síntomas frecuentes incluyen dolor o cólicos abdominales, pérdida del apetito, náuseas, fatiga intensa, distensión abdominal y gases, y pérdida de peso.

Sin tratamiento, la enfermedad puede durar varias semanas e incluso reaparecer después de una aparente mejoría.

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Los estados con casos confirmados

El CDC informó que los casos se distribuyen en 17 estados, entre ellos:

Nueva York

Florida

Texas

Illinois

Georgia

Connecticut

Massachusetts

Nueva Jersey

Pensilvania

Ohio

Tennessee

Virginia

Wisconsin

Carolina del Norte

Luisiana

Alaska

Colorado

Nueva York concentra el mayor número de pacientes confirmados hasta el momento.

Cómo reducir el riesgo

Mientras continúa la investigación para identificar el alimento relacionado con el brote, el CDC recomienda:

Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.

Evitar agua de procedencia dudosa.

Mantener una buena higiene de manos antes de preparar alimentos.

Consultar a un médico si aparece diarrea intensa que dura varios días, especialmente si se acompaña de deshidratación o pérdida importante de peso.

Los expertos recuerdan que muchas personas se recuperan por completo, pero el diagnóstico y el tratamiento oportunos ayudan a acortar la enfermedad y prevenir complicaciones, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

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