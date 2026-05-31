Influencers promueven “limpiezas de parásitos” que los médicos no recomiendan

Un número creciente de influencers, liderados por figuras como Kim Rogers, promueven limpiezas antiparasitarias como solución a diversos síntomas de salud. Rogers, conocida como “La Reina de los Gusanos”, ha ganado popularidad en redes sociales al afirmar que la mayoría de las personas albergan parásitos sin saberlo, observa la National Public Radio (NPR).

El aumento de consultas a médicos especializados ha sido notable, impulsado por declaraciones públicas de celebridades, como la supermodelo Heidi Klum, que promueven estas limpiezas.

Incluso la cantante Jordin Sparks dijo en la aparición en un podcast: “Creo que el 95% de nosotros tenemos parásitos. Nunca nos hemos hecho una limpieza profunda”.

En contraposición, expertos, como el Dr. Abhay Satoskar y el Dr. Peter Hotez, advierten que la amplia mayoría de los síntomas relacionados no se deben a infecciones parasitarias y que la autodiagnosis puede ser peligrosa.

Realidad de las infecciones parasitarias

A pesar de que los parásitos existen y pueden causar problemas de salud, estos son poco comunes en Estados Unidos y requieren diagnóstico profesional. Las infecciones típicas, como la giardiasis, son tratables con medicamentos específicos.

Los influencers que promueven este tipo de limpieza, como Rogers, no son médicos y aconsejan que la gente debería hacerse una limpieza antiparasitaria tres o cuatro veces al año.

La NPR trató de conseguir una entrevista con Rogers, y esta rechazó la solicitud.

Riesgos asociados con las limpiezas

Los productos de limpieza antiparasitaria, frecuentemente no regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), pueden contener ingredientes tóxicos.

Los especialistas señalan que estas limpiezas pueden causar efectos adversos como deshidratación y desequilibrios electrolíticos, además de carecer de evidencia clínica que respalde su eficacia.

Trastornos relacionados

La desinformación difundida por influencers puede llevar a diagnósticos erróneos, incluyendo el fenómeno de la parasitosis delirante, donde individuos convencidos de estar infestados toman decisiones de salud arriesgadas.

Cualquier síntoma de salud debe ser evaluado por un médico y no mediante limpiezas no comprobadas. Un enfoque médico basado en evidencia es esencial para abordar problemas de salud relacionados con parásitos.

Pruebas diagnósticas para identificar parásitos

Las pruebas diagnósticas para identificar infecciones parasitarias varían según el tipo de parásito y la ubicación de la infección, pero las principales son:

Examen de heces (análisis de huevos y parásitos)

Es la prueba más común para parásitos intestinales.

Detecta huevos, quistes, larvas o parásitos adultos en las heces.

Se recomiendan 3 muestras de días diferentes para aumentar la sensibilidad.

para aumentar la sensibilidad. Detecta helmintos (gusanos) y protozoos como Giardia y Entamoeba.

Análisis de sangre

Serología : busca anticuerpos o antígenos producidos contra el parásito.

: busca anticuerpos o antígenos producidos contra el parásito. Frotis de sangre : detecta parásitos sanguíneos como malaria, filariasis o babesiosis mediante microscopía.

: detecta parásitos sanguíneos como malaria, filariasis o babesiosis mediante microscopía. No todas las infecciones parasitarias se detectan con sangre.

Prueba de la cinta ( Scotch tape test)

Específica para oxiuros (enterobiasis).

(enterobiasis). Se aplica cinta adhesiva transparente alrededor del ano al despertar para recolectar huevos.

Se recomienda repetir 3 días seguidos,

Endoscopia/Colonoscopia

Se usa cuando los exámenes de heces son negativos, pero se sospecha parasitosis.

Permite visualizar directamente el intestino y tomar muestras.

Pruebas de imagen

Radiografía, TAC o resonancia magnética para detectar lesiones orgánicas causadas por parásitos.

para detectar lesiones orgánicas causadas por parásitos. Útil en casos de cisticercosis, hidatidosis u otras infecciones tisulares.

Pruebas moleculares (PCR)

Detectan material genético del parásito con alta sensibilidad.

Se usan cada vez más para diagnóstico preciso.

El médico selecciona la prueba según los síntomas, antecedentes de viajes y el tipo de parásito sospechado.

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