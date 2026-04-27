Las lentejas con vitamina C: una combinación nutritiva y eficaz

Las lentejas son una fuente importante de hierro vegetal y otros nutrientes esenciales. Su consumo aporta proteínas, carbohidratos de absorción lenta y fibra, lo que las convierte en un alimento integral para dietas equilibradas.

Para maximizar la absorción del hierro presente en las lentejas, es crucial combinarlas con alimentos ricos en vitamina C. Se menciona que alimentos como tomates, pimientos y cítricos pueden incrementar significativamente la asimilación del hierro, contribuyendo así a la prevención de la anemia.

Según expertos en nutrición, la vitamina C puede multiplicar hasta por seis la absorción del hierro vegetal. Por lo tanto, combinar lentejas con frutas y verduras ricas en vitamina C es una estrategia recomendable.

Recoge el portal Infobae declaraciones que la nutricionista Klau Gago hizo a Real Simple: “Las lentejas no destacan por un nutriente concreto, sino por la combinación que aportan. Reúnen proteína vegetal, hidratos de carbono de absorción lenta y una alta cantidad de fibra en un mismo alimento”.

Consideraciones sobre la absorción

No todos los alimentos favorecen la absorción de hierro. Bebidas como el té, café y productos lácteos pueden inhibir la efectividad del hierro no hemo. Es aconsejable evitar su consumo durante las comidas principales, especialmente en poblaciones en riesgo de deficiencia de hierro.

El remojo y la correcta cocción de las lentejas pueden reducir los inhibidores de la absorción de hierro, mejorando así la biodisponibilidad de los nutrientes.

Recomendaciones nutricionales

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) sugieren varias estrategias para optimizar el consumo de lentejas:

Integrar alimentos ricos en vitamina C en las comidas.

Combinar lentejas con cereales integrales.

Evitar el consumo de té, café y lácteos durante las comidas principales.

Mantener una dieta variada y equilibrada para asegurar la ingesta de micronutrientes.

La correcta combinación de lentejas y otros alimentos puede contribuir de manera efectiva a la prevención de la anemia y al fortalecimiento de dietas basadas en plantas.

Cantidad de lenteja recomendada semalmente

Para una dieta equilibrada, se recomienda consumir entre 2 y 4 porciones de lentejas (o legumbres en general) a la semana, lo que equivale aproximadamente a 80-100 gramos de lentejas cocidas por porción.

Cantidad típica. Esta recomendación varía según edad, género y actividad física, pero organismos como la AESAN sugieren al menos 4 raciones semanales de legumbres, mientras que Harvard indica que incluso 1-3 tazas por semana aportan beneficios significativos.

Equivalencias prácticas

Una porción estándar: 60-80 g de lentejas secas (o 150-200 g cocidas).

Total semanal: 300-600 g cocidas, divididas en comidas.

Beneficios clave. Inclúyelas en guisos, ensaladas o sopas para obtener proteínas, fibra e hierro de forma sostenida.

También te puede interesar:

· La avena es ideal para la cena, pero no debes consumirla sola

· El consumo diario de naranja puede modificar el perfil lipídico de los pacientes con hígado graso

· Frutas que pueden perturbar tu sueño: lo que no debes comer antes de dormir