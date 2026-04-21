El consumo diario de naranja puede modificar el perfil lipídico de los pacientes con hígado graso

Un estudio reciente evaluó el impacto del consumo diario de naranjas “Navelina” durante un periodo de cuatro semanas en el perfil lipídico sérico de pacientes con enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol (MASLD).

Este ensayo clínico, publicado en la revista Nutrients, involucró a 60 participantes y presenta hallazgos intrigantes sobre el metabolismo lipídico.

La MASLD, previamente conocida como enfermedad del hígado graso no alcohólico, está vinculada a condiciones como la obesidad y la diabetes tipo 2. Los cambios en la dieta y el estilo de vida son esenciales en su tratamiento. Este estudio indaga en cómo el consumo de naranjas puede afectar el metabolismo de lípidos, aportando a la discusión sobre intervenciones dietéticas.

Diseño y metodología del estudio

Los participantes, con edades entre 30 y 65 años y un índice de masa corporal superior a 25, fueron asignados de manera aleatoria a dos grupos: uno que consumió 400 g de naranjas “Navelina” diariamente y otro que se abstuvo.

Se realizaron análisis de sangre para evaluar cambios en los perfiles lipídicos y se llevaron a cabo cuestionarios de adherencia al tratamiento.

La lipidómica es un enfoque basado en la ómica dedicado a la caracterización integral de los perfiles lipídicos en muestras biológicas, incluyendo plasma, suero, orina y muestras de tejido, apunta el informe.

Esta tecnología permite la separación, identificación y cuantificación de cientos de especies lipídicas dentro de una sola muestra biológica.

Resultados y hallazgos

Los resultados del estudio muestran cambios modestos en el perfil lipídico de los participantes que consumieron las naranjas, aunque estos no alcanzaron significancia estadística. Se observaron tendencias hacia una reducción del colesterol total y un aumento del HDL.

A pesar de la falta de conclusiones definitivas, los hallazgos sugieren un potencial interesante que podría justificar investigaciones futuras en el área de la nutrición y el metabolismo lipídico.

Otras medidas para mejorar el perfil lipídico

Además de consumir naranjas, que aportan fibra soluble como la pectina para ayudar a reducir el colesterol LDL, existen varias medidas efectivas para mejorar el perfil lipídico. Estas incluyen cambios en la dieta, hábitos de vida y, en algunos casos, suplementos o medicamentos bajo supervisión médica.

Cambios dietéticos. Reduzca las grasas saturadas y trans de carnes procesadas, lácteos enteros y alimentos fritos, reemplazándolas por grasas saludables como aceite de oliva, aguacate y nueces. Aumente el consumo de fibra soluble en avena, legumbres, frijoles y más frutas/verduras, junto con ácidos grasos omega-3 de pescados grasos (salmón, sardinas), semillas de lino y nueces, que bajan triglicéridos y elevan el HDL. Evite azúcares refinados, carbohidratos procesados y alcohol en exceso, ya que elevan los triglicéridos.

Actividad física. Realice al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado (caminar rápido, nadar) o 75 minutos de actividad vigorosa, lo que aumenta el HDL “bueno” y reduce LDL y triglicéridos.

Control de peso y hábitos. Mantenga un peso saludable perdiendo incluso unos pocos kilos mediante porciones controladas y bebidas sin azúcar; esto mejora todos los parámetros lipídicos. Limite el alcohol y fume menos o deje de fumar para potenciar el HDL.

Opciones adicionales. Incluya alimentos fortificados con esteroles/estanoles vegetales (2 g/día en margarinas o jugos) para bloquear la absorción de colesterol, o considere proteína de suero de leche. Consulte a un médico para monitoreo y, si es necesario, estatinas.

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