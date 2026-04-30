Cara Delevingne cambia las pasarelas por los escenarios: así anunció su debut musical

Cara Delevingne, quien durante casi dos décadas ha figurado como una de las modelos más aclamadas de la industria, ha decidido dar un salto profesional que muy pocos vieron venir. La famosa de 33 años anunció su debut como cantante y adelantó que emprenderá una gira internacional que incluye presentaciones en Europa y Norteamérica.

La noticia sobre su incursión en la escena musical se dio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la artista compartió un adelanto de sus dos primeros sencillos, “I Forgot” y “Out of my Head”, así como de la estética que caracteriza su proyecto.

“Música. Siempre ha sido mi mayor miedo y mi mayor amor. “I Forgot” y “Out of my Head” son el primer vistazo dentro de mi conciencia en los últimos años. No puedo creer que finalmente estemos aquí”, confesó.

A la par del teaser, Cara Delevingne confirmó que, como parte del lanzamiento oficial de su material discográfico, visitará varias ciudades en Europa y Norteamérica con un show especial.

“¡Estoy emocionada de anunciar mis primeros conciertos como artista principal! He estado ensayando intensamente y no puedo esperar a dar estos conciertos”, escribió la también influencer desde su perfil oficial.

La gira recorrerá importantes ciudades en Europa, incluyendo Berlín, Barcelona, Londres y París a partir del 1 de junio. Y será a finales del mismo mes cuando la famosa pise territorio estadounidense gracias a sus shows programados en Los Ángeles y Brooklyn (22 y 23 de junio; 25 y 26 de junio, respectivamente).

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la modelo decide explorar nuevas facetas dentro del mundo del arte. En 2012, Delevingne incursionó en la actuación con un papel secundario en “Anna Karenina”. Sin embargo, este le abrió las puertas para participar en producciones como: “Ciudades de papel” (2015), “Escuadrón Suicida” (2016) y “Valerian y la ciudad de los mil planetas” (2017).

Cara Delevingne y su trayectoria en el modelaje

La carrera profesional de Cara en el modelaje se remonta al año 2009, cuando firmó su primer contrato con la empresa Storm Management.

Sus 17 años de trayectoria en la industria le han dado la oportunidad de ser imagen de grandes marcas de renombre y de desfilar para distinguidas casas de moda, incluyendo: Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, Balmain, Oscar de la Renta, Chanel y Burberry. Estas dos últimas, incluso llegaron a considerarla su musa.

Cara Delevingne luce una creación de la colección otoño/invierno 2014-2015 de Stella McCartney. Crédito: Jacques Brinon | AP

Asimismo, fue rostro destacado de Yves Saint Laurent Beauty y L’Oréal. Y, si bien no fue considerada un “Ángel” oficial de Victoria’s Secret, contó con participaciones especiales en los desfiles correspondientes a los años 2012 y 2013.

Su talento fue reconocido al ser nombrada “Modelo del Año” en 2012 y 2014 por los prestigiosos British Fashion Awards. De acuerdo con Vanity Fair Spain, logró amasar una fortuna estimada de 50 millones de dólares como resultado de sus contratos de moda y belleza.

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