Cara Delevingne declara que durante 15 años fue alcohólica, pero que ya lo ha dejado

Cara Delevingne dio a conocer lo bien que se ha sentido en los últimos meses, luego de que ingresara a un centro de rehabilitación para dejar de tomar alcohol. Fue un programa de 12 pasos que ella misma decidió comenzar luego de que se difundieran fotografías en julio de 2022 que la mostraban en estado inconveniente a las afueras del aeropuerto de Van Nuys, en Los Ángeles.

La modelo británica de 30 años reveló a la revista Elle que el proceso para dejar su alcoholismo “ha valido la pena cada segundo”, ya que comenzó a beber en exceso desde hace poco más de 15 años: “No ha sido fácil, pero nunca ha habido momentos en los que piense: ‘Esto no vale la pena’. Simplemente no sé lo que se necesitaría para que me rindiera. Ahora estoy estable. Y más tranquila”.

Delevingne ha vuelto a lucir muy bien, y desde que salió del centro de rehabilitación ha acudido a varios desfiles de moda; también asistió como espectadora al festival musical de Glastonbury, un evento que le encanta desde que era niña, pero ahora afirma que lo disfrutó más sin estar bebiendo. Además, se siente liberada al haber compartido sus problemas de adicciones públicamente: “Durante mucho tiempo sentí que me estaba escondiendo de las personas que me seguían. Finalmente siento que puedo ser libre y yo misma, completamente”.

