Cara Delevingne revela que estuvo en rehabilitación para combatir sus adicciones

En septiembre de 2022 se dieron a conocer fotos y videos que mostraban a la modelo Cara Delevingne actuando de forma extraña en el aeropuerto de Van Nuys de Los Ángeles, California. Dos meses después desapareció de la vida pública, pero una entrevista en el más reciente número de a la revista Vogue ha marcado su gran regreso, revelando que estuvo en rehabilitación para combatir sus adicciones.

Levingne declaró que en ese periodo de crisis se dio cuenta de que necesitaba recuperarse: “Es desgarrador, porque pensé que me estaba divirtiendo, pero en un momento fue como ‘OK, no me veo bien’. Sabes, a veces necesitas una revisión de la realidad, así que en cierto modo esas fotos fueron algo que agradezco”.

Cara también comentó que en anteriores ocasiones se había sometido a otros tratamientos, de los cuales no obtuvo resultados positivos: “Tuve intervenciones, pero no estaba lista. Ése es el problema. Si no estás tirada en el piso y lista para levantarte de nuevo, no lo harás… No había visto a un terapeuta en tres años. Simplemente alejé a todos, lo que me hizo darme cuenta de lo mal que estaba. Siempre pensé que el trabajo debe hacerse cuando los tiempos son malos, pero en realidad el trabajo debe hacerse cuando son buenos”. Finalmente, el cumplir un programa de 12 pasos la hizo sentirse bien: “Se trata de no avergonzarse por eso. La comunidad marcó una gran diferencia. Lo opuesto a la adicción es la conexión, y realmente descubrí eso a través de los 12 pasos”.

