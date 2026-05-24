Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano: La Máquina venció 1-2 a Pumas y se coronó en el Clausura 2026

Cruz Azul volvió a tocar la gloria en la Liga MX. Con un gol de último minuto del argentino Rodolfo Rotondi, La Máquina derrotó 1-2 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y conquistó el título del Clausura 2026, alcanzando así su décima corona en el futbol mexicano.

El equipo dirigido por Joel Huiqui reaccionó en los momentos más complicados de la final y terminó imponiéndose en un partido lleno de intensidad, lluvia, polémica y emociones hasta el último suspiro.

Pumas pegó primero con gol de Robert Morales

El inicio del encuentro mostró a un Cruz Azul agresivo, dominando las bandas y generando peligro constante sobre la portería defendida por Keylor Navas, quien evitó el gol celeste en varias ocasiones durante el primer tiempo.

La Máquina tuvo aproximaciones claras, incluyendo una oportunidad de Carlos Rodríguez al minuto 26, pero la falta de contundencia permitió que Pumas reaccionara.

Fue entonces cuando apareció el paraguayo Robert Morales, quien aprovechó un error defensivo de Gonzalo Piovi para abrir el marcador al minuto 31 con un disparo desde fuera del área.

¡Golazo de Morales en CU!



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El gol cambió momentáneamente la dinámica del encuentro y dio confianza a los universitarios, que estuvieron cerca de aumentar la ventaja antes del descanso.

Keylor Navas sostuvo a Pumas en la final

El arquero costarricense volvió a convertirse en figura para los auriazules. Keylor Navas realizó varias intervenciones decisivas, incluyendo una gran atajada ante Rotondi al minuto 39.

Incluso en el tiempo agregado del primer tiempo, el guardameta colombiano Kevin Mier evitó el segundo gol universitario tras un remate peligroso de Robert Morales.

Sin embargo, la presión ofensiva de Cruz Azul aumentó notablemente en la segunda mitad, especialmente bajo una intensa lluvia que complicó el desarrollo del juego.

El autogol de Rubén Duarte cambió la final

Obligado a remontar, Cruz Azul salió decidido en la parte complementaria y encontró el empate al minuto 54 tras un autogol del español Rubén Duarte.

La jugada nació luego de varios errores defensivos de Pumas, que terminó pagando cara la presión constante de La Máquina en la jugada en la que Duarte le metió el pecho al balón tras un rechace de Angulo en el área chica, el cual, para su mala fortuna, se coló en la esquina superior de la meta defendida por Navas.

¡Cruz Azul empata la final de la Liga MX!



Autogol de Duarte tras centro de Rotondi. pic.twitter.com/l0CSJlgoZN — TUDN USA (@TUDNUSA) May 25, 2026

A partir de ese momento, el partido se volvió más físico y accidentado. La salida por lesión de Adalberto Carrasquilla representó una baja sensible para los universitarios, mientras que Gonzalo Piovi logró recomponer su actuación defensiva después de sus errores iniciales.

Rotondi definió el campeonato al minuto 95

Cuando parecía que la final se encaminaba al alargue, llegó la jugada que cambió todo.

Al minuto 92, ya en el tiempo de compensación, Uriel Antuna fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Jeremy Márquez. Inicialmente fue tarjeta amarilla, pero después de una revisión del VAR rápidamente se convirtió en roja.

🔴¡ROJA PARA ANTUNA! ¡PUMAS SE QUEDA CON UNO MENOS!🔴



Durísima entrada de Antuna sobre Jeremy y se va temprano a la regaderas en el agregado #LaFinalDeLaObsesion pic.twitter.com/Vpm51pIBqj — TUDN USA (@TUDNUSA) May 25, 2026

Con 10 hombres, los universitarios perdieron la brújula en el partido y en dos minutos recibieron el gol que les costó el campeonato, la firma fue de Rodolfo Rotondi, quien encontró un rebote a la altura del manchón penal y remató de zurda directo al fondo de la red, dejando sin oportunidad al guardameta felino Keylor Navas.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡GOOOOL DE CRUZ AZUL AL 93! ¡ROTONDI LE PUEDE DAR EL TÍTULO A LA MÁQUINA! 🚂⚽#LaFinalDeLaObsesion pic.twitter.com/17VLF8H4zm — TUDN USA (@TUDNUSA) May 25, 2026

La desesperación de los auriazules quedó reflejada poco después con la expulsión de Ángel Rico, quien recién había entrado de cambio, mientras Cruz Azul simplemente esperaba el silbatazo final para celebrar el campeonato.

Finalmente llegó el momento y Cruz Azul obtuvo su ansiada décima estrella, provocando la locura celeste en el Estadio Olímpico Universitario.

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