Cruz Azul revive sus fantasmas de las finales con el 0-0 que les arrebataron los Pumas

El Cruz Azul revivió sus fantasmas de no saber matar a los rivales en la gran final del fútbol mexicano y eso lo aprovecharon los Pumas de la UNAM para llevarse el 0-0 en calidad de visitantes y definir el próximo domingo en su estadio de CU al ganador del título del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los cementeros, ojalá no terminen pagando caro su falta de puntería para definir y aprovechar el dominio total que tuvieron sobre los Pumas, al grado de que su portero costarricense Keylor Navas volvió a convertirse en la diferencia del encuentro con tres lances que le quitaron dos goles al argentino José Paradela y otro más a Carlos Rodríguez cuando estrelló un disparo en el poste derecho.

¡Nos ponemos de pie ante la tremenda atajada de Keylor! Le dice que no a Paradela 😮‍💨💥#LaFinaldelaObsesion pic.twitter.com/9bGuU2i2R1 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 22, 2026

Inclusive, el cuadro cementero estuvo a punto de pagar caro su falta de definición a dos minutos del final del encuentro cuando el paraguayo Robert Morales estrelló un disparo sin ángulo de tiro en el larguero que habría matado totalmente el espíritu de los cementeros.

Al final, la “Máquina Celeste” se tuvo que conformar con un 0-0 a todas luces injusto por lo que pasó en la cancha, pero que se entiende por la falta de poder ofensivo de un cuadro dirigido por Joel Huiqui que exageró el tiki-taka en lugar de ir por el resultado.

¡El poste le dice que no a Cruz Azul! Bombazo de Charly pero ese balón no entra 😱😫#LaFinaldelaObsesion pic.twitter.com/UHSBHxqP7Q — TUDN USA (@TUDNUSA) May 22, 2026

Mientras que Pumas sacó el resultado que quería y ahora el domingo veremos si puede resolver la contienda para obtener su séptimo título en su historia o deja que Cruz Azul sume el décimo campeonato, aunque ahorita está más cerca de la doceava final perdida.



Cruz Azul debió tomar la ventaja, pero no tuvo puntería

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul fue amplio dominador de los primeros 45 minutos y tuvo que haber salido con la ventaja en el marcador, pero la falta de un centro delantero nominal generó que la presión desde la primera zona de Pumas no tuviera mayores dividendos.

Sobre todo porque el cuadro cementero agobió a los felinos en los primeros 15 minutos, achicando la zona de salida de Pumas y tratando de generar mayores llegadas por el costado derecho con un triángulo formado por Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez y José Paradela, que después con Agustín Palavecino y Christian Ebere pasó a ser un rombo que puso a los felinos en predicamentos.

Así Cruz Azul tuvo opciones muy claras en los pies de José Paradela, que sacó un tremendo disparo al minuto 9 desde 25 metros que obligó a un gran lance del portero costarricense Keylor Navas para impedir la caída de su meta y mantener a flote a su escuadra.

¡¡¡ATAJADON!!! Kevin Mier le niega el primero a los auriazules , esto esta que arde en #LaFinalDeLaObsesion 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oysnHZiane — Redes TUDN (@redes_TUDN) May 22, 2026

Pero los cementeros aprovecharon que Pumas se tiró atrás en busca del contragolpe para tratar de generar daño, pero como no lograron su cometido, estuvieron a merced de las llegadas de los cementeros que parecieron tener la gran opción del juego por un penalti sobre Carlos Rodríguez, pero que el árbitro Ismael López Peñuelas no supo interpretar bien.

Primero, porque marcó penal y después fue requerido por el VAR para detectar que Carlos Rodríguez, que fue fauleado dentro del área, provenía de una posición adelantada, pero que se invalidaba porque la pelota provenía de Santiago Trigos y con eso validaba la acción del penal que habría cambiado el rumbo del juego.

El mismo árbitro perdonó una tarjeta roja para Rubén Duarte en una entrada sin balón sobre José Paradela que, por lógica, habría sido marcada como expulsión y poner a los felinos contra la pared y empezar a inclinar la balanza a su favor.

¡Morales nos iba a regalar una obra de arte, pero ese balón no quiso entrar y pegó en el poste! 😱😩#LaFinaldelaObsesion pic.twitter.com/1HKBnKHDNh — TUDN USA (@TUDNUSA) May 22, 2026

Finalmente, el primer tiempo pasó a la historia como un tiempo dominado por el Cruz Azul, pero que no tuvo los argumentos para demostrar su dominio en el terreno de juego.

Cruz Azul siguió dominando, pero tuvo el mismo mal de la primera mitad, no saber definir en el momento exacto y se tuvo que conformar con un resultado que supo a muy poco por lo que pasó en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

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