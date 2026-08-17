Muere Hayden Panettiere, actriz de “Heroes” y “Nashville”, a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por interpretar a Claire Bennet en la serie “Heroes” y a Juliette Barnes en el drama musical “Nashville”, murió a los 36 años.

La noticia fue confirmada la noche del domingo por su representante a ABC News. Su padre, Skip Panettiere, la recordó en un comunicado como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza” y afirmó que llevó amor y alegría tanto a las personas que la conocieron como a quienes siguieron su trabajo en la pantalla.

El padre de la intérprete también pidió privacidad mientras la familia procesa la pérdida. People confirmó por separado el fallecimiento a través de un representante de la actriz.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente la causa, el lugar ni las circunstancias de la muerte. Aunque la confirmación se conoció el domingo, el comunicado familiar no precisó cuándo ocurrió el deceso. The Associated Press también informó que la causa no había sido divulgada. La información continúa en desarrollo.

Una carrera que comenzó antes de que pudiera caminar

Hayden Lesley Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Comenzó a aparecer en comerciales cuando tenía apenas 11 meses y a los cuatro años inició una carrera regular en televisión.

Sus primeros trabajos importantes fueron las telenovelas “One Life to Live”, en la que interpretó a Sarah Roberts, y “Guiding Light”, donde dio vida a Lizzie Spaulding. Posteriormente, apareció en series como “Ally McBeal” y “Malcolm in the Middle”.

En el cine prestó su voz a Dot en la película animada “A Bug’s Life”, de 1998. El álbum narrado “A Bug’s Life Read-Along” le consiguió en 2000 una nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum hablado para niños, de acuerdo con el registro oficial de la Academia de la Grabación.

También formó parte de “Remember the Titans”, con Denzel Washington; “Raising Helen”, “Racing Stripes”, “Ice Princess” y “Bring It On: All or Nothing”. Para entonces ya había logrado algo poco común entre los intérpretes infantiles: mantener una presencia constante en Hollywood mientras transitaba hacia papeles juveniles y adultos.

De “Heroes” a “Nashville” y “Scream”

Su reconocimiento internacional llegó en 2006 con Claire Bennet, la animadora de preparatoria capaz de regenerar su cuerpo en “Heroes”. El personaje quedó en el centro de la frase que impulsó la primera temporada de la serie (“Save the cheerleader, save the world”) y convirtió a Panettiere en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de aquella década.

Después interpretó a Kirby Reed en “Scream 4”, estrenada en 2011. Más de una década después retomó el personaje en “Scream VI”, de 2023, uno de los proyectos que marcaron su regreso a la actuación tras un periodo alejada de las pantallas.

Hayden Panettiere en el estreno de “Scream VI” en 2023. Crédito: AP

Entre 2012 y 2018 protagonizó las seis temporadas de “Nashville” junto a Connie Britton. Su papel como la ambiciosa y vulnerable cantante de country Juliette Barnes le permitió combinar actuación y música y le valió dos nominaciones al Globo de Oro, en 2013 y 2014, según la base oficial de los premios.

Sus trabajos más recientes incluyeron el thriller “Amber Alert”, de 2024, y “Sleepwalker”, estrenado en enero de 2026. En esta última también trabajó como productora ejecutiva y había expresado su interés por dirigir en el futuro, según contó en una entrevista con “Extra”.

Una etapa de recuperación y de recuperar su propia historia

En mayo de 2026 Panettiere publicó las memorias “This Is Me: A Reckoning”, en las que narró las presiones de crecer frente a las cámaras, la depresión posparto, la violencia doméstica, la adicción y su proceso de recuperación. Además de experiencias traumáticas y abusos en el entorno del mundo del entretenimiento del que formó parte. El libro fue publicado por Grand Central Publishing y se convirtió en un éxito inmediato de ventas, de acuerdo con la editorial.

La actriz ya había hablado públicamente sobre su adicción a los opioides y al alcohol y sobre el tratamiento hospitalario que recibió. Esos antecedentes formaban parte de su testimonio personal, pero ninguna fuente oficial los ha relacionado con su muerte.

Panettiere era madre de Kaya, nacida en 2014 durante su relación con su exprometido, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, la actriz creó Hoplon International para recaudar fondos destinados a suministros médicos y ayuda para personas en el frente de guerra.

Su único hermano, el también actor y artista Jansen Panettiere, murió en Nueva York en febrero de 2023 a los 28 años. La familia informó posteriormente que su muerte se debió a cardiomegalia y complicaciones de la válvula aórtica. Ese diagnóstico fue divulgado como la causa del fallecimiento de Jansen y no ha sido mencionado en relación con la muerte de Hayden.

Panettiere habría cumplido 37 años el próximo 21 de agosto.

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