Disney muestra su futuro ante 12,000 fans: Ryan Gosling, los nuevos “X-Men” y el regreso de “Frozen” y “Zootopia” en el D23

ANAHEIM, California.— Cerca de 12,000 personas llenaron el Honda Center para conocer la siguiente oleada de películas, series, videojuegos y producciones teatrales de Disney. Entre el público había fanáticos de distintas generaciones, prensa especializada y buena parte de las estrellas que formarán parte de esos estrenos.

El Disney Entertainment Showcase de D23 reunió adelantos de “Coco 2”, “Frozen 3”, “Avengers: Doomsday” y “Star Wars: Starfighter”, pero también anuncios que Disney había reservado para esta presentación, como “Zootopia 3”, la serie “VisionQuest”, la participación de “Coco” en “Kingdom Hearts IV” y la incorporación de Adam Driver a la nueva película de “X-Men”.

La presentación combinó fragmentos exclusivos, apariciones de actores y directores, números musicales y varias sorpresas. Ryan Gosling, Jodie Foster, Kathryn Hahn, Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Chris Evans, los Jonas Brothers, Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad estuvieron entre las celebridades que aparecieron durante la noche.

Josh D’Amaro, director ejecutivo de The Walt Disney Company, colocó los anuncios dentro de una escala todavía mayor. Según las cifras que presentó al comienzo, cerca de medio millón de personas se encontraban en ese momento en los parques y cruceros de Disney, mientras millones más consumían sus películas, series y espectáculos.

D’Amaro aseguró que la relación de la compañía alcanza a más de 4,000 millones de aficionados. También recordó la historia de un visitante que volvió durante dos décadas a la misma banca de uno de los parques, como ejemplo de la forma en que los productos de Disney terminan asociados a momentos personales y familiares.

Ese vínculo con los fanáticos ayuda a explicar la dimensión de D23, que Disney presenta como la edición más grande realizada hasta ahora. El evento no se limita a los estrenos audiovisuales: alrededor de ellos aparecen Disney+, los videojuegos, el teatro, los parques, los cruceros y una amplia oferta de mercancía y objetos coleccionables.

La cantidad de secuelas volvió a mostrar la importancia que tienen las franquicias conocidas dentro de los próximos años de Disney. “Los Increíbles 3”, “Coco 2”, “Lilo & Stitch 2”, “Ice Age: Boiling Point”, la nueva cinta de “The Simpsons”, “Frozen 3” y “Zootopia 3” ocuparon buena parte del programa.

Se presentó una primera secuencia de la nueva película de la familia de Springfield. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Junto a ellas, Disney presentó proyectos originales como “Ghost Market”, “Gatto”, “Clay” y “Hexed”, con propuestas visuales y personajes que todavía deberán abrirse espacio entre nombres reconocibles.

Pixar combina sus regresos más grandes con dos historias originales

La participación de Pixar comenzó con una celebración por los 40 años del estudio y con la aparición de su director creativo, Pete Docter.

El primer adelanto correspondió a “Los Increíbles 3”, que llegará a los cines el 16 de junio de 2028. La nueva película colocará a los hijos de la familia Parr en el centro de la acción y estará dirigida por Peter Sohn, responsable de “Elemental”.

Después llegó “Coco 2”. El arte conceptual mostró a Miguel ya como adolescente y Benjamin Bratt apareció en el escenario para confirmar el regreso de Ernesto de la Cruz. La historia obligará a Miguel a volver a la Tierra de los Muertos y se estrenará en noviembre de 2029.

La presencia de “Coco” se extenderá además a “Kingdom Hearts IV”. Square Enix y Disney confirmaron que el videojuego incluirá un mundo inspirado en la película de Pixar y que su lanzamiento está previsto para finales de 2027. También se anunció una nueva serie animada basada en “Kingdom Hearts”, destinada a Disney Channel y Disney+.

Parte del material de “Coco 2” y “Frozen 3” ya había sido mostrado anteriormente, pero la presentación del Honda Center permitió ver cómo esos proyectos encajan dentro del calendario más amplio de la compañía.

“Ghost Market” fue una de las revelaciones de la noche. La película sigue a Kyle, un niño que llega por accidente a un pequeño restaurante de la costa norte de Oahu que sirve comida a espíritus atrapados entre la vida y la muerte. Dirigida por Trevor Jimenez y Jesse Andrews, llegará a los cines en marzo de 2028.

“Gatto”, del director de “Luca”, Enrico Casarosa, tuvo un adelanto más amplio de una secuencia que ya había sido presentada anteriormente. Su animación conserva un diseño pictórico muy particular, con una Venecia construida a partir de texturas, trazos visibles y colores que se apartan del acabado más uniforme de otras producciones del estudio.

La película sigue a Nero, un gato negro interpretado por Mark Ruffalo que comienza a preguntarse si ha aprovechado correctamente sus vidas. Laurence Fishburne dará voz a Rocco, un jefe criminal felino. “Gatto” se estrenará el 5 de marzo de 2027.

“Gatto”, dirigida por Enrico Casarosa, sigue a un gato negro llamado Nero por una Venecia de marcada apariencia pictórica. Crédito: Disney

Del cine al teatro: Disney despliega sus distintas formas de entretenimiento

Disney utilizó los números musicales y las apariciones de sus actores para enlazar producciones de cine, televisión y teatro.

Los Jonas Brothers, que serán reconocidos como Disney Legends el domingo, presentaron al nuevo elenco de “Camp Rock 3”. Los jóvenes actores interpretaron “One Beat Away” y “We Rock”. La película ya está disponible en Disney+ y cuenta también con una participación de Demi Lovato.

Uno de los segmentos más completos fue el de “The Greatest Showman: The Musical”. Oliver Tompsett, Samantha Barks y Malinda Parris encabezaron tres números en vivo para anunciar que la producción llegará al Theatre Royal Drury Lane, en el West End de Londres, durante la primavera de 2027.

Uno de los números musicales presentados durante el showcase de entretenimiento de D23. Crédito: Disney

El espectáculo conserva las canciones de Benj Pasek y Justin Paul e incorpora composiciones nuevas para el teatro. La respuesta del público dejó claro que, ocho años después del estreno de la película, su música sigue teniendo una relación inmediata con los espectadores.

La aparición de Kathryn Hahn para hablar de “Enredados” también generó entusiasmo. La actriz interpretará a Madre Gothel en la adaptación con actores reales, mientras Teagan Croft y Milo Manheim serán Rapunzel y Flynn Rider.

Los protagonistas enviaron un mensaje desde España, donde se realiza el rodaje. La película, dirigida por Michael Gracey, se estrenará el 31 de marzo de 2028.

Otros adelantos incluyeron “The Bluey Movie”, prevista para el 6 de agosto de 2027, e “Ice Age: Boiling Point”, que reunirá nuevamente a Queen Latifah y Denis Leary como Ellie y Diego. Esta última llegará a los cines el 5 de febrero de 2027.

Marvel presentó a sus nuevos X-Men

Marvel Studios abrió su parte de la presentación con “VisionQuest”, la serie que continúa la historia iniciada en “WandaVision” y “Agatha All Along”.

Paul Bettany regresará como Vision y James Spader volverá a interpretar a Ultron. La serie se estrenará en Disney+ el 14 de octubre de 2026.

Kevin Feige presentó después un adelanto de “Avengers: Doomsday” acompañado por Robert Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell. La película, dirigida por Anthony y Joe Russo, se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

El estudio cerró con el elenco de su nueva película de “X-Men”, prevista para el 5 de mayo de 2028. Sadie Sink interpretará a Jean Grey; Kit Connor será Scott Summers; Christopher Abbott dará vida al profesor Charles Xavier; Samara Weaving será Emma Frost; Inde Navarrette interpretará a Rogue, y Maya Boyd será Storm.

Adam Driver fue el único integrante del reparto que no estuvo físicamente en Anaheim. En su lugar, apareció en un video grabado desde un estudio vacío, donde bromeó con que había entendido mal la invitación y pensaba que debía presentarse directamente en el set.

Driver contó que llevaba años hablando con Feige sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel y que finalmente habían encontrado “la película perfecta en el momento perfecto”, con personajes que le importan especialmente.

Primero dijo que interpretaría a Magneto, antes de corregirse y revelar que será Nathaniel Milbury, un alias asociado en los cómics con Mister Sinister. La elección del personaje también fue confirmada por Marvel Studios.

Marvel mostró además un nuevo avance del videojuego “Marvel’s Wolverine”, que llegará a PlayStation 5 el 15 de septiembre.

Ryan Gosling entra a “Star Wars”

Lucasfilm presentó el avance de la segunda temporada de “Ahsoka”, que se estrenará en Disney+ el 20 de enero de 2027. Rosario Dawson estuvo acompañada por Hayden Christensen y Eman Esfandi para hablar de la continuación de la serie.

Sin embargo, una de las reacciones más fuertes de la noche ocurrió con la aparición de Ryan Gosling.

Antes de que el actor entrara al escenario, Disney proyectó imágenes de su etapa infantil en “The Mickey Mouse Club”. Gosling apareció con una chamarra retro del programa y recibió después otra prenda diseñada para “Star Wars: Starfighter”.

La película será dirigida por Shawn Levy y llegará a los cines el 28 de mayo de 2027, el mismo fin de semana en que se cumplirá el 50 aniversario del estreno de la primera “Star Wars”. Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth y Aaron Pierre forman parte del reparto.

Disney también anunció que volverá a proyectar en cines la versión original de “Star Wars” como parte de las actividades por el aniversario.

“Oswald”, el proyecto personal de Jon Favreau

Jon Favreau presentó “Oswald” como un proyecto especialmente personal. La miniserie de tres episodios combinará imágenes de acción real con animación bidimensional dibujada a mano.

Favreau explicó que reunió a animadores veteranos que llevaban años sin trabajar con esa técnica, junto con integrantes más jóvenes del equipo. Parte de la producción fue filmada dentro de Disneyland.

La historia comienza cuando un terremoto libera a Oswald, personaje creado por Walt Disney en la década de 1920, y un grupo de estudiantes intenta ayudarlo a entender el mundo actual. La serie llegará a Disney+ el 17 de febrero de 2027.

Jon Favreau presenta “Oswald”, serie que combina acción real y animación bidimensional. Crédito: Disney

Al terminar el evento, los asistentes recibieron un pequeño sobre con tarjetas exclusivas de Oswald que incluían imágenes de las grabaciones en el parque. El obsequio encajó con una de las partes más visibles de D23: el interés de los aficionados por los artículos conmemorativos y coleccionables.

Favreau permaneció en el escenario para presentar “LION”, una producción de National Geographic filmada durante cuatro años. El documental sigue a una familia de leones y, en particular, a un cachorro llamado Kio durante su crecimiento.

Según sus productores, se trata del seguimiento más prolongado realizado hasta ahora a una misma manada. “LION” se estrenará el 19 de agosto en National Geographic y estará disponible al día siguiente en Disney+ y Hulu.

Jodie Foster y las nuevas películas de Disney Animation

Ginnifer Goodwin y Ke Huy Quan, quienes condujeron buena parte de la presentación, confirmaron que “Zootopia 3” se encuentra oficialmente en desarrollo. Disney mostró una secuencia creada especialmente para el público del Honda Center, aunque todavía no anunció una fecha de estreno.

El estudio presentó además “Clay”, título provisional de una película situada en un bosque habitado por criaturas fantásticas. Kieran Culkin dará voz a Flip, un personaje rebelde que debe encargarse de una joven bola de arcilla llamada Mushy. La cinta llegará a los cines en 2028.

“Hexed” reunió en el escenario a Hailee Steinfeld y Walton Goggins. Steinfeld interpretará a Billie Doe, una adolescente que descubre que posee poderes mágicos, mientras Goggins dará voz a Beef Roger Crummchuk, un gato de tres ojos.

Walton Goggins, Shawn Levy, Jodie Foster, Debra O’Connell, presidenta de, ABC News Group & Disney Entertainment Networks, The Walt Disney Company, y Hailee Steinfeld. Crédito: Disney

Jodie Foster apareció para anunciar que será Queen Celeste, la figura que gobierna el mundo mágico de Hexe. Su llegada fue una de las más aplaudidas de la noche. “Hexed” se estrenará el 25 de noviembre de 2026.

“Frozen 3” quedó reservada para el final. El segmento comenzó con un breve problema de audio, pero la producción logró retomarlo y presentó dos canciones nuevas.

Kristen Bell e Idina Menzel interpretaron una nueva versión de “Frozen Heart”. Josh Gad cantó después “Ooooh, Samantha”, una canción de amor relacionada con la primera atracción romántica de Olaf.

El adelanto de animación mostró a Anna, Elsa, Olaf, Kristoff y Sven, además de insinuar la presencia de una nueva antagonista con poderes comparables a los de Elsa. La película se estrenará el 24 de noviembre de 2027.

Kristen Bell, Josh Gad e Idina Menzel presentan las primeras canciones y escenas de “Frozen 3”. Crédito: Disney

D23 no termina en el Honda Center

Las presentaciones nocturnas del Honda Center son solamente una parte de D23. Durante el día, el Anaheim Convention Center recibe paneles, exhibiciones, experiencias, tiendas y espacios dedicados a las distintas marcas de Disney. El complejo se encuentra a pocos minutos de Disneyland Resort.

Disney asegura que esta edición cuenta con el piso de exhibición más grande en la historia del evento. Los pasillos reúnen desde adelantos de películas y series hasta intercambio de pines, juegos de cartas, disfraces, coleccionables y mercancía creada exclusivamente para la convención.

La programación del sábado estará centrada en Disney Experiences, que incluye los parques temáticos, los cruceros y los proyectos con los que la compañía lleva sus franquicias fuera de la pantalla. El domingo se realizará la ceremonia de los Disney Legends, con los Jonas Brothers entre los nuevos integrantes.

El programa completo de D23 muestra cómo estas actividades se distribuyen entre el Centro de Convenciones de Anaheim y el Honda Center durante los tres días.

Para los asistentes, el interés no termina con las películas que Disney estrenará en los siguientes años. El showcase del viernes explicó qué quiere llevar la compañía a las pantallas. El resto de D23 mostrará todo lo que puede construir alrededor de esas historias cuando salen de ellas.