Disney revela la fecha de estreno de “Los Increíbles 3” y “Lilo & Stitch 2”

¡Confirmado! Dos de las franquicias más aclamadas de Disney regresarán a la pantalla grande, así lo confirmó el nuevo director ejecutivo de Walt Disney Company, Josh D’Amaro. Se trata de “Los Increíbles 3” y “Lilo & Stitch 2”, cuyo estreno está previsto para el verano de 2028.

De cara al reciente nombramiento del CEO, los títulos de estas sagas se mencionaron al dar a conocer los proyectos que encabezan la lista de prioridades del estudio durante una conferencia telefónica con los accionistas de la compañía.

“Los Increíbles 3 y Lilo y Stitch 2 formarán parte de la programación de Disney para el verano de 2028”, declaró el director ejecutivo en conferencia, lo que reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en secuelas y spin-offs para atender la demanda de este género en los mercados globales.

De acuerdo con Josh D’Amaro, la secuela del live-action de “Lilo & Stitch” llegará a los cines el 26 de mayo de 2028, seguida de “Los Increíbles 3” el 16 de junio del mismo año.

Sobre la tercera entrega de “Los Increíbles” se sabe que el cineasta Peter Sohn relevará a Brad Bird en el puesto de dirección que ocupó en las cintas anteriores. Mientras que los actores Craig T. Nelson, Holly Hunter y Samuel L. Jackson volverán a prestar sus voces a los personajes más queridos por el público: “Bob Parr”, “Elastigirl” y “Frozono”.

Si bien hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre las amenazas a las que los superhéroes se enfrentarán en esta secuela, Disney afirmó que la esencia será la misma: seguir las aventuras de Bob y Helen Parr, también conocidos como “Mr. Increíble” y “Elastigirl”, mientras intentan equilibrar la vida familiar con sus identidades de superhéroes.

Y es que esta combinación de acción y diversión hizo que la película original recaudara $630 millones de dólares a nivel mundial, mientras que su secuela alcanzó los $1,240 millones de dólares en la taquilla mundial.

Por su parte, se informó que Chris Sanders, coguionista y director de la película original de “Lilo & Stitch”, se encargará del guion de la secuela y volverá a dar voz al personaje de “Stitch”. Sin embargo, se desconoce si Fleischer Camp, quien dirigió el live-action, retomará su labor en esta segunda entrega.

Otros de los detalles que permanecen fuera del alcance del público son: la trama y los nombres de los actores que se integrarán al elenco original de la película. Pese a ello, se espera que Disney busque replicar la fórmula que la convirtió en una de las tres películas de Hollywood en 2025 en recaudar $1,000 millones de dólares a nivel mundial en taquilla.

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