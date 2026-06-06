“Scary Movie 6” arrasa en taquilla y se perfila como el mejor estreno de la franquicia

¡Sorpresa! “Scary Movie” regresó por todo lo alto y con su sexta película se está posicionando con fuerza en la taquilla. La conocida parodia más irreverente del cine de terror en su primer día de estreno logró recaudar $24,7 millones en 3.490 salas de Estados Unidos, según lo citado por Variety.

Según proyecciones de la industria, la cinta alcanzará los $56 millones al cierre del fin de semana, una cifra que superaría el récord actual de la franquicia en poder de “Scary Movie 4”, que debutó con $49,7 millones en 2006.

Todo ello con un presupuesto ajustado de $30 millones, lo que garantiza un éxito rotundo para Paramount y Miramax.

Carmen Electra en el estreno de “Scary Movie”.

Crédito: Richard Shotwell/Invision/AP.

Regreso del equipo creativo

El regreso del equipo creativo original ha sido clave. Marlon Wayans, Shawn Wayans y Damon Wayans Jr. encabezan el reparto, mientras que Craig Wayans y Keenen Ivory Wayans coescribieron el guion junto a Rick Alvarez.

Las icónicas Cindy Campbell y Brenda Meeks vuelven a estar interpretadas por Anna Faris y Regina Hall, respectivamente. Completan el elenco Kenan Thompson, Dave Sheridan, Carmen Electra, Kim Wayans y Cheri Oteri, entre otros.

Bajo la dirección de Michael Tiddes, la película parodia títulos recientes como “Scream”, “Get Out”, “M3GAN” o “Long Legs”, manteniendo el humor ácido y absurdo que caracteriza a la saga.

Mientras tanto, otros estrenos del fin de semana no corrieron con la misma suerte. “Masters of the Universe”, de Amazon MGM, quedó en segundo lugar con $11,7 millones el viernes, de acuerdo a Box Office Mojo, y aspira a $30 millones, una cifra modesta frente a su presupuesto de $200 millones.

“Backrooms”, de A24, cayó un 69 % en su segunda semana, pero su baja inversión ($10 millones) ya la convierte en una de las películas más rentables del año.

Con un fin de semana histórico, “Scary Movie 6” demuestra que la fórmula de los Wayans sigue vigente: reírse del terror nunca pasó de moda.

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