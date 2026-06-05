Xavier Becerra podría convertirse en el primer latino en gobernar California

Luego de presentarse como un candidato con experiencia para asumir el relevo de Gavin Newsom, el también demócrata Xavier Becerra avanzó a la segunda vuelta de las elecciones generales para gobernador de California.

Detrás del exsecretario de salud se concentran más de tres décadas de servicio público, lo cual resulta un valioso argumento para conquistar el voto de los habitantes del “Estado Dorado”.

“Estoy listo para liderar la lucha para cumplir la promesa de California de asegurarnos de tener un gobierno digno de nuestros dones”, expresó en su momento el abogado de 68 años.

A partir de que Eric Swalwell fue acusado de agresión sexual y se vio obligado a retirarse de la carrera en busca de la candidatura demócrata, la campaña de Becerra comenzó a despuntar después de un año en que prácticamente pasó desapercibida frente a los ojos de la ciudadanía.

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