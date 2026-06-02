Xavier Becerra se compromete: “Ayudar a garantizar que las personas no lleguen a quedarse sin hogar”

Xavier Becerra, el candidato con mayores probabilidades de ganar la nominación demócrata para gobernador de California, de acuerdo a las encuestas, dijo que su misión de ganar la elección, es lograr que quienes trabajan con ahínco, puedan comprar una casa, enviar a sus hijos a la universidad y jubilarse en este estado.

“Quiero restaurar esa fe, reavivar ese sueño y devolverle a la gente la capacidad de creer, y deben saber que contarán con un gobernador que luchará por ustedes”, dijo Becerra en un encuentro reciente con medios comunitarios, organizado por American Community Media (ACoM).

Becerra, quien ha sido legislador estatal, congresista, fiscal de California y secretario de salud y servicios humanos, confía en su experiencia para cumplirle a los californianos.

“Eso no lo obtendrán de alguien que nunca ha tenido que emitir votos difíciles, que nunca ha tenido que dirigir una agencia gubernamental con un presupuesto tan vasto como el del propio estado de California o declarado un estado de emergencia.

“Yo sí he declarado estados de emergencia en mi calidad de Secretario de Salud y Servicios Humanos. He logrado equilibrar un presupuesto que superaba en magnitud al del estado de California”.

Agregó: “He plantado cara a las mayores amenazas, demandado a Donald Trump en más de 120 ocasiones y ganando más del 80% de esos litigios”.

Becerra se considera muy afortunado de ser hijo de inmigrantes trabajadores.

“Soy hijo de un hombre que no pasó del sexto grado de primaria, y de una madre que llegó a este país a los 18 años; una pareja que arribó al estado de California con apenas $12 dólares en el bolsillo”, dijo.

“Comprendo lo que representa ser el primero en la familia en tener la oportunidad real de asistir a la universidad y obtener un título académico. Por lo tanto, como gobernador, haré uso de todas las herramientas del gobierno para proteger a las familias que como las de mis padres trabajan incansablemente, que nunca exigen demasiado y solo albergan la esperanza de que su esfuerzo les abra las puertas a la oportunidad sino para ellos mismos, al menos para sus hijos”.

A continuación, algunos fragmentos de la entrevista con Xavier Becerra.

¿Cómo responde a los votantes a quienes les preocupa que los grandes intereses corporativos puedan ejercer una influencia desmedida en la política de California?

Soy totalmente independiente de ellos, porque no tengo ninguna relación con esos comités.

Mi trayectoria habla por sí misma. Cuando fui Fiscal General, demandé a la industria de los combustibles fósiles. Me enfrenté a la administración Trump cuando intentaron desmantelar algunas de nuestras protecciones medioambientales.

Fui el Fiscal General que alzó la voz y protegió los estándares de vehículos limpios, los cuales permiten que en California circulen automóviles equipados con motores de combustión limpia.

Fui yo quien protegió la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Por consiguiente, resulta sencillo para un multimillonario distorsionar la verdad acerca de otro candidato; lo que no puede distorsionar es la verdad sobre su propia trayectoria.

Tom Steyer amasó miles de millones invirtiendo en carbón y petróleo, de las mismas industrias que ahora critica, sin haber devuelto jamás esas ganancias, y que ahora las utiliza para financiar su propia campaña por una suma superior a los $200 millones.

¿Cómo navegará las disputas sobre políticas cuando la administración federal es controlada por un partido opositor?

Donde sea posible, estableceremos una colaboración con el gobierno federal pero no nos doblegaremos; cuando ocupaba el cargo de fiscal general, la Administración Trump intentó obligarnos a forzar a nuestras fuerzas del orden a unirse al ICE para realizar redadas de inmigración; y dije que no lo haríamos.

Nos demandaron. Los vencimos en los tribunales y tras nuestra victoria judicial, Donald Trump decidió retirar $57 millones en recursos a nuestras agencias del orden público, como represalia por negarse a participar. Los enfrentamos en los tribunales y recuperamos nuestros $57 millones.

¿Qué planes tiene con respecto a brindar a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de acceder a atención médica?

Cuando sea gobernador, el principio rector de mi política de salud, es que si usted trabaja duro, merece tener acceso a la atención médica a través del programa MediCal.

Aunque Donald Trump recortó $1,000 millones del programa Medicaid, que es como llamamos a MediCal aquí en California, no quiero dejar fuera de MediCal a tres millones de personas porque en el momento en que los dejemos sin cobertura, acudirán a la sala de urgencias, el lugar más costoso para recibir atención médica, y, ¿adivine quién paga? los contribuyentes de California.

Nos aseguraremos de que las familias tengan la tranquilidad de saber que contarán con la atención que necesitan; y es una medida fiscalmente responsable, ya que los médicos, los hospitales y los centros de salud comunitarios, al saber que la persona que cruza sus puertas cuenta con seguro, sabrán que recibirán el reembolso por la atención brindada.

¿Cuál es su plan para dar vivienda a las personas sin hogar?

Seguiremos trabajando con nuestras ciudades y condados para asegurar que los servicios destinados a las personas sin hogar se amplíen para incluir refugio, atención médica y capacitación laboral.

Exigiremos rendición de cuentas para asegurarnos de que, cuando se ponga en marcha un programa, realmente ofrezca resultados. Si no presentan resultados claros, exigiré que dichos programas sean clausurados; por el contrario, aquellos programas que logren trasladar exitosamente a las personas hacia una vivienda y servicios de salud serán ampliados.

Sin embargo, en lo que me centraré como gobernador, es en ayudar a garantizar que las personas no lleguen a quedarse sin hogar. Esto se debe a que resulta mucho más costoso recoger a alguien de la calle, ayudarle a recuperarse, proporcionarle los servicios médicos que necesita y encontrarle un refugio temporal, que intentar apoyar a quien está al borde de perder su vivienda.

Los dos candidatos con el mayor número de votos en la elección primaria de este 2 de junio, se enfrentarán en la elección general para gobernador del 3 de noviembre.