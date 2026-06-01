Muchos lo recuerdan por Brigada A, pero pocos saben lo que pasó con Mr. T después del cáncer

Durante los años 80 era imposible no reconocerlo. La cresta, las cadenas de oro, los músculos y su famosa frase “I pity the fool” convirtieron a Mr. T en uno de los personajes más populares de la televisión estadounidense. Su papel como B. A. Baracus en “Brigada A” (“Los Magníficos”, en México) lo transformó en un ícono de la cultura pop y en una de las caras más reconocibles de aquella década.

Pero, después de la fama, llegó una etapa muy distinta. Lejos de Hollywood, de los programas de televisión y de las grandes apariciones públicas, Laurence Tureaud —su verdadero nombre— atravesó una batalla personal que cambió por completo su vida.

Hoy, a los 74 años, tras ganarle al cáncer, transita sus días de manera mucho más tranquila, sigue entrenando y se ha convertido en un símbolo de resiliencia para muchos de sus seguidores.

De guardaespaldas y luchador a estrella mundial

Antes de convertirse en actor, Mr. T tuvo una vida muy diferente a la que millones de personas conocieron en televisión.

Nació en Chicago, fue militar, practicó lucha y artes marciales, trabajó como portero de discoteca y luego como guardaespaldas de celebridades. Entre las figuras a las que protegió aparecieron nombres como Muhammad Ali, Diana Ross y Michael Jackson.

Su gran oportunidad llegó cuando Sylvester Stallone lo eligió para interpretar a Clubber Lang en Rocky III. Poco después aparecería The A-Team, serie que lo convirtió en una estrella internacional.

El diagnóstico que cambió todo

En 1995 recibió una noticia que alteró por completo su vida. Los médicos le diagnosticaron un linfoma cutáneo de células T, una forma poco frecuente de cáncer. El actor pasó años sometiéndose a tratamientos, radioterapia y quimioterapia mientras intentaba mantener una actitud positiva frente a la enfermedad.

En distintas entrevistas contó que aquella experiencia modificó profundamente su forma de ver la vida. “Antes decía que creía en Dios. Después del cáncer empecé a decir que dependo de Dios”, recordó años más tarde.

La fe se convirtió en una parte central de su vida

Durante los años de tratamiento, Mr. T comenzó a hablar públicamente sobre la importancia de la fe en su recuperación. Según explicó, el cáncer lo obligó a replantearse prioridades y le hizo comprender que ni la fama ni el dinero podían protegerlo de ciertas situaciones.

Esa etapa también fortaleció su vínculo con organizaciones benéficas, pacientes con cáncer y comunidades religiosas.

Cómo luce hoy a los 74 años

Aunque ya no aparece constantemente en televisión, Mr. T sigue activo. En redes sociales suele compartir mensajes de agradecimiento, videos de entrenamiento y reflexiones relacionadas con la salud y la espiritualidad. A los 74 años, sigue ejercitándose con frecuencia y mantiene parte de la imagen física que lo hizo famoso décadas atrás.

En una publicación reciente agradeció “otro año de vida” y aseguró sentirse agradecido por conservar su salud y su fuerza física.

Un ícono de los 80 que sigue generando nostalgia

Para millones de personas que crecieron viendo televisión durante los años 80 y 90, Mr. T sigue siendo una figura imposible de olvidar.

Su personaje en El Equipo A (The A Team), sus apariciones en Rocky III, su estilo inconfundible y su personalidad intensa lo transformaron en una de las celebridades más particulares de aquella época.

Pero quizás la parte menos conocida de su historia sea la que llegó después de la fama.

Mientras muchas estrellas desaparecen completamente del radar público, Mr. T encontró una forma distinta de seguir adelante: lejos de Hollywood, enfocado en su salud, su fe y una vida mucho más simple que la que tuvo cuando era una de las caras más famosas de la televisión estadounidense.

Y para muchos de sus seguidores, esa puede ser su transformación más impresionante.

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