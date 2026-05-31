Javier Aguirre confía en el empaque e ilusión de sus jugadores en el Mundial

A 11 días para que México debute contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026, el técnico del Tricolor, Javier Aguirre resaltó el empaque y la disposición del combinado nacional para intentar alcanzar el éxito en la justa mundialista desde el hecho de que han ido creciendo bajo su idea futbolística.

Por esa razón a la hora de ser cuestionado sobre lo que resta por afinar en el equipo nacional, el técnico nacional destacó que: “Para estos son estos partidos, para ver jugadores, donde fue lo más parecido a la última semana de preparación. Necesitábamos ver a jugadores, darle juego a la mayoría y parcialmente se logró el objetivo.”.

EL 'VASCO' REVELA SU FILTRO DE SELECCIÓN



?Javier Aguirre rompió el silencio y explicó la lupa que utilizó para armar su lista de convocados. ? pic.twitter.com/R6NkaXJJCD — Estadio Deportes (@EstadioDxts) May 31, 2026

Hay cosas todavía en el tintero que se pueden mejorar, pero yo tengo claro quiénes se van a quedar y quiénes van a iniciar contra Sudáfrica. Buscaremos contra Serbia colocar a lo más cercano al debut en el Mundial”, expuso.

Aguirre aprovechó el momento para hacer un análisis de lo que fue su labor para llegar a los 26 mundialistas que defenderán a muerte la playera nacional e intentarán por fin tener algo de éxito en la historia de los mundiales.

“La gente venía con derecho de venir desencantada, quizá por los últimos resultados que se habían tenido antes de que llegáramos. Entonces, cuando lo hicimos, el discurso fue sencillo y de buena voluntad con jugadores que a nuestro juicio estaban en buen momento”

Añadió también que: “Paulatinamente fuimos creciendo después de 26 o 28 partidos; los resultados son lo que la gente espera, más allá de que mucha gente quiere ver a los jugadores de sus equipos, a sus estrellas, pero con todo eso, hemos tratado de ser lo más justos posible”.

También dijo que: “Hemos sido un equipo ordenado, con una gran actitud y eso es lo que la gente espera y cree. Tengo muchos años en el fútbol y a la gente no le gusta la indolencia ni la pasividad, porque podemos perder porque el rival fue mejor, pero si ve que te rompes el alma por tu escudo, por tu país, por tu camiseta, te lo hacen ver con justa razón”.

Destacó que: “Además de la buena conducta de los jugadores, bien educados con la prensa, con la afición, porque creo que no ha habido un solo acto de indisciplina en todos estos partidos. Eso es complicado, sobre todo por la convivencia en un grupo, por los viajes, por las competencias oficiales y todos han cumplido cabalmente”

#Zona3Deportes | ????? El Vasco Aguirre tras el México vs Australia.



? “Sí, sí, bueno, para eso eran estos partidos. Yo creo que con Serbia será lo más parecido a la última semana de preparación para Sudáfrica.

Necesitábamos darle minutos a todos, se consiguió parcialmente el? pic.twitter.com/YxLAL1Vm3R — Zona3Deportes (@Zona3Deportes) May 31, 2026

Para finalizar, señaló que espera un Mundial con mucha actitud y buenos dividendos por la forma como su discurso ha permeado dentro del grupo. Por eso veo que los jugadores ya quieren que empiece el Mundial, por la forma como se sienten arropados y seguros de competir”.

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