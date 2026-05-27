Jesús Alejandro Gómez podría pasar de sparring a “tapado” de México para el Mundial

Jesús Alejandro Gómez podría convertirse en la gran sorpresa de la lista de la selección de México para el Mundial que se encuentra a 16 días de arrancar, después de que ha impresionado al cuerpo técnico del cuadro nacional en su función de central por izquierda.

Gómez tuvo una gran labor en el duelo del pasado viernes contra Ghana y su salida por el costado izquierdo que le dio al cuadro nacional fue ganándose la confianza del Vasco Aguirre, al grado de que no fue enviado a su casa como el resto de los jugadores que fueron convocados como “sparrings”.

¡NADIE LO VEÍA VENIR! 😮#CentralFOX | Siempre hay una sorpresa en la convocatoria de México para los Mundiales y esta vez sería Jesús Alejandro Gómez 😱



¿Sabes quién es y de qué juega?



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Los jugadores que dejaron la concentración fueron Iker Fimbres, Denzell García, Luis Rey, Eduardo Águila e Isaías Violante, pero nunca apareció el nombre de Jesús Alejandro Gómez, por lo cual se espera que luche por un sitio hasta el último momento y su segunda gran oportunidad puede ser contra Australia o hasta Serbia.

¿Quién es el “Pue” Gómez

Jesús Alejandro Gómez es un defensa de perfil zurdo de 24 años conocido en el medio futbolístico como el “Pue” y que vio la primera luz en Hermosillo, Sonora, de donde fue reclutado por el Atlas para debutar en la Liga MX el 29 de marzo de 2019 en el torneo Clausura contra Santos Laguna.

Después del Atlas, formó parte del Santos Laguna como integrante del grupo Orlegui hasta el Apertura 2025, en donde militó en el equipo Sub 23, no obstante haber estado un breve tiempo en el Boavista de Portugal en 2020.

En el Clausura 2026, ‘Pue’ Gómez disputó un total de 16 partidos, de los cuales fue titular en 9, y en los que sumó un total de 915 minutos jugados. También marcó un gol ante Santos en la Jornada 10. Cabe destacar que tiene contrato con Xolos hasta junio de 2028.

En el cuadro fronterizo, empezó a destacar en forma importante hasta ser visoriado por el cuerpo técnico del equipo nacional para ser parte del grupo de apoyo para el juego contra Ghana, en donde empezó a destacar y a demostrar que tiene capacidad para ser tomado en cuenta.

💥👀 EL DEFENSA QUE SE COLARÍA EN LA LISTA DE EL TRI PARA EL MUNDIAL 🇲🇽



A pocos días de que Javier Aguirre entregue la lista definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo 2026, apareció un nombre que comenzó a tomar fuerza dentro del entorno de la Selección Mexicana: Jesús… pic.twitter.com/cZ586Fihn5 — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 27, 2026

Así que Gómez sería la gran sorpresa de la selección de México y solo dejaría lugar para una plaza que se pelearían nueve jugadores como Germán Berterame, Richard Ledezma, Jesús Angulo, Luis Chávez, Marcel Ruiz, Kevin Castañeda, Carlos Rodríguez, Everaldo López y Julián Araujo, en donde el técnico nacional definirá en los próximos días estas grandes incógnitas.

Se asegura que, en caso de que Gómez sea convocado al Mundial, el sacrificado será Germán Berterame, porque el “Vasco” Aguirre supuestamente no llevaría a cinco delanteros a la competencia universal. Así que todos estos argumentos se irán comprobando en el transcurso de los próximos cinco días.

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