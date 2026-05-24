El “Vasco” Aguirre le da las gracias a los seis “sparrings” de la selección de México

Encabezados por Isaías Violante del América, Iker Fimbres del Monterrey y Denzell García de FC Juárez, dejaron la concentración de la selección de México para dar espacio a los que llegarán de Europa. La lista se completa con Óscar García de León, Eduardo Águila de Atlético San Luis y Luis Rey del Puebla.

Lo anterior fue dado a conocer por el técnico nacional Javier Aguirre, quien reveló los nombres de los jugadores que ayudaron en el trabajo de la selección nacional y que cerraron su etapa tal como estaba previsto al acabar el juego contra Ghana.

🚨 Javier Aguirre mete tijera en el Tri 🇲🇽✂️



“Hay recorte…”

El Vasco confirmó las primeras bajas de la Selección Mexicana: García, Denzell, Rey, Águila, Violante y Fiambres quedan fuera de la concentración.



📹 Miguel Mujica pic.twitter.com/PL1XssVzdH — Esto en Línea (@estoenlinea) May 23, 2026

“Se van Óscar García, el portero; se va Denzell, Rey, Águila, Violante y Fimbres; son los 6 que abandonan la concentración mañana en la mañana, agradeciéndoles su tiempo, su sacrificio. Ya se ven incorporando Montes, Orbelín, que estarán para Australia; vendrá Johan, los Jiménez; estamos ya perfilando el equipo, todavía tenemos que tomar un par de decisiones. Estos 6 hicieron un trabajo muy bueno, agradeciendo que los muchachos sacrificaron sus vacaciones”.

Gilberto Mora es un jugador diferente

Javier Aguirre también tuvo tiempo para referirse a la labor de Gilberto Mora, que fue uno de los elementos que se lucieron contra los africanos, y dijo que simplemente demostró que es un jugador capaz de hacer cosas diferentes.

“Es un jugador distinto, yo lo pondría en esa zaga de Manuel Manzo, Tomás Boy, Benjamín Galindo, esta gente que sabe qué pasa antes de que tenga la pelota. Es valiente, atrevido, vertical, nos da mucha alegría, porque es valiente, es diferente”.

Aplaude al Memote

Respecto a Memote Martínez, también dijo que vive un momento importante y que será de mucha utilidad en el cuadro nacional: “ Está en buen momento, está la Hormiga, están los dos Giménez, creo que y tenemos bien cubierta esa posición de 9. Quiñones está haciendo goles como churros. Memo tiene calidad, está grande y parece que sea demasiado rígido; además, su juego aéreo es excepcional, fuera de la norma, tiene una zurda bastante educada y tácticamente le entiende al juego”.

EL 'VASCO' LIBERA A LOS SPARRINGS Y ESPERA LAS NUEVAS INCORPORACIONES🚨



¿Quiénes se integran a la convocatoria?👀



❗️Javier Aguirre, D.T. de la Selección Nacional de México pic.twitter.com/zVOnxvcZFJ — Claro Sports (@ClaroSports) May 23, 2026

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