El surcoreano Heung-Min Son advierte a los mexicanos que lo volverán a odiar

El surcoreano Heung-Min Son busca volver a hacer enojar a los aficionados mexicanos en la segunda fecha del Mundial 2026 como lo hizo hace ocho años cuando le anotó en el minuto 90+3 al Tricolor en la derrota de los asiáticos 2-1 y que ahora se verán las caras por tercera ocasión en una justa mundialista.

El surcoreano reconoce que cuenta con la simpatía de los aficionados mexicanos, pero que eso podría cambiar cuando les vuelva a anotar en el duelo en la ciudad de Guadalajara, donde tanto mexicanos como surcoreanos definirán posiblemente el pase a la siguiente fase de la justa mundialista.

South Korea star Son Heung-min acknowledges that Mexico fans "probably will hate me again' after the teams' 2026 World Cup rematch. https://t.co/3IhleM11Ch — USA TODAY Sports (@usatodaysports) May 22, 2026

La empatía con los mexicanos se remonta al gol que anotó en la victoria 2-0 sobre Alemania que permitió el pase a la siguiente fase del Mundial al cuadro azteca después de que habían perdido 3-0 con Suecia y estaban prácticamente en coma.

Min Son sabe que la afición mexicana tiene un gran cariño por él, pero de la misma forma sabe que esto podría cambiar si consiguen un resultado positivo en su enfrentamiento en la fase de grupos del Mundial 2026.

“Quiero a los aficionados mexicanos y a los jugadores mexicanos. En el Mundial de 2018 los enfrenté. El año pasado jugamos un partido amistoso contra México en Nashville. Creo que tenemos una gran relación, somos muy respetuosos, pero cuando nos enfrentemos, probablemente me odien de nuevo. Pero lo entenderé perfectamente. Por eso amamos al futbol”, comentó en entrevista con USA Today Sports.

También aceptó que será muy complicado jugar en Guadalajara, sobre todo por la altura, que será de más de mil 500 metros sobre el nivel del mar.

👀 Son Heung-Min continues to show his appreciation for Mexican fans 🇲🇽



💬 In an interview with USA Today Sports, he said:

“I love Mexican fans and I love Mexican players. We have a great relationship, we are very respectful. Obviously when we play in the World Cup, they will… pic.twitter.com/kRdzZUoMHO — NextMex (@NextMexOficial) May 22, 2026

“México va a ser un poco diferente debido a la altitud, un reto difícil; sin embargo, estamos aquí para ganar. Va a ser duro; no obstante, intentaremos dar lo mejor de nosotros. México tiene una afición increíble, jugadores increíbles y la altitud probablemente también les beneficiará”, concluyó.

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