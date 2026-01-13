Extorsionadora de Heung-Min Son del LAFC fue enviada a prisión

La fama y poder económico de la estrella de fútbol surcoreano Heung-min Son, actualmente del LAFC de la Major League Soccer, (MLS) salió bien librado de una extorsión de $200 mil, cuando la policía terminó enviando a prisión a la responsable de una acusación de un supuesto embarazo.

Una joven de 20 años fue condenada a prisión en Corea del Sur tras descubrir la policía dentro de una investigación a fondo que la culpable quiso extorsionar al delantero de la selección de Corea del Sur Heung-Min Son, que también fungiera por mucho tiempo como capitán del Tottenham y una de las máximas figuras del futbol asiático.

Dicha mujer le exigió una suma cercana a los $200 mil dólares a cambio de no hacer público un supuesto embarazo, el cual fue sustentado con ecografías falsas, pero al final de cuentas la justicia del país coreano reveló que la joven contactó al delantero de la escuadra Black&Gold el año pasado asegurando que tenía un embarazo suyo.

La ahora culpable fue más allá, porque amenazó al jugador de mantener la historia en secreto a través de 300 millones de wones, alrededor de $200 mil dólares, funcionado las amenazas, pues el jugador accedió a realizar el pago del dinero solicitado.

Pero a la joven se le hizo fácil seguir con el delito de acuerdo a la investigación, pues el dinero fue utilizado para comprar artículos de lujo y después volvió a comunicarse con el jugador junto con su pareja, un hombre alrededor de 40 años, para exigirle otros $70 millones de wones al grado de que las amenazas y exigencias monetarias rondaron entre las 15 hasta que decidió presentar una denuncia ante la policía de Seúl.

El juicio se desarrolló en diciembre en una audiencia a puertas cerradas y dentro del proceso, el juez consideró probado que ambos acusados se aprovecharon de manera deliberada de la fama y la posición económica del ahora compañero del delantero franco gabonés Denis Bouanga, para ser sentenciada a cuatro años de prisión y su cómplice a dos años.

Los millones del surcoreano, la causa de la estafa

La gran noticia del traspaso millonario de Heung-Min Son del Tottenham al LAFC, colocaron al surcoreano como el fichaje más caro en la historia de la MLS para colocarlo como el segundo jugador mejor pagado de esta liga, solo detrás del argentino Lionel Messi, cuyo sueldo ronda los $30 millones de dólares anuales.

