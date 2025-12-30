LAFC termina el 2025 con mayor valor que el Inter Miami de Messi

Dicen que no todo lo que brilla es oro, aunque para LAFC este adagio no aplica, pues los Black&Gold lo que tocó si lo convirtió en oro y no precisamente en el aspecto deportivo, sino en lo comercial, en donde compensó su falta de títulos con el aumento del valor de su franquicia en $1.28 billones de dólares.

Inclusive su valor estimado supera al Inter Miami con todo y Lionel Messi, según una encuesta realizada por el portal Portico, especialista en el análisis financiero de los equipos que demostró que el cuadro angelino no tuvo dividendos deportivos, pero salió a flote para convertirse en el equipo de mayor valor gracias a la llegada del delantero surcoreano Son Heung-Min.

Sports leagues around the globe are hitting big numbers. What league/team surprises you most? 💵 pic.twitter.com/pRqDWYhwdS — Sportico (@Sportico) December 29, 2025

Para muchos la eliminación del equipo californiano fue un golpe muy duro por la forma como se generó ante el Vancouver Whitecaps, pero al final, dentro de este análisis financiero, los números del equipo que terminó siendo dirigido por Steve Cherundolo

Para el portal Sportico, el equipo de Los Angeles Football Club le dirá adiós al 2025 como el equipo de mayor valor en la Major League Soccer (MLS), dejando atrás al Inter Miami que no obstante el título sobre el cuadro canadiense de Vancouver no pudo superar en este rubro a los angelinos.

En las cifras actualizadas de las franquicias deportivas en todo el orbe, demostró que LAFC fue ubicada como la decimosexta escuadra a nivel global del mundo del fútbol, con un valor global estimado en $1.28 billones de dólares

Dentro de estas estimaciones, LAFC alcanzó ingresos que alcanzaron los 142 millones de dólares, que en global le permite siendo el equipo más valioso, superando al Inter Miami, que en el 2025 con todo y título de la MLS solo pudo alcanzar los 1.19 billones de dólares.

Pequeñas salvedades

Cabría decir que no todo fue coser y tejer para LAFC, ya que el equipo de Inter Miami, propiedad de los hermanos Jorge y José Mas, junto con su socio David Beckham, registraron ingresos cercanos a los $190 millones de dólares anuales.

Sin duda para las Garzas, estas ganancias combinadas con el éxito deportivo los colocan como la franquicia de mayor exposición en la MLS y a nivel global poco a poco va llamando la atención, no obstante que habrá que esperar cuando Lionel Messi tenga que decir adiós.

O Inter Miami de Messi é o quinto clube que mais vendeu camisas em 2025. pic.twitter.com/X8bHFyyMnV — Barça pelo Brasil🇧🇷 (@barcapelobrasil) December 29, 2025

Lejos de la élite en Estados Unidos

El análisis también arrojó que no obstante su boyante situación de LAFC e Inter Miami, todavía están lejos de la élite del deporte en Estados Unidos, pues en este rubro figuran en los puestos 125 y 126, respectivamente.

Franquicias como los Columbus Blue Jackets (Hockey), Miami Marlins o Winnipeg Jets, entre otros, están aún por encima de los dos equipos de la Major League Soccer, pues el equipo norteamericano mejor valuado en el mundo, según Sportico son los Dallas Cowboys, que alcanzaron en el presente año un valor de 12.8 billones de dólares y generó ingresos por hasta 1.25 billones.

Son Heung-Min's first season at LAFC came to an end today following their loss in the MLS Cup playoffs. His numbers so far:



🏟 13 games

⚽️ 12 goals

🅰️ 4 assists



An impressive start to life in the US 👏 pic.twitter.com/w5B6dhQP7B — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 23, 2025

Mientras que el top 3 de franquicias en EE. UU. lo complementan los Golden State Warriors y Los Angeles Rams, con valores que ascienden hasta los 11.3 y 10.4 billones de dólares, respectivamente, dejando en claro que tanto LAFC e Inter Miami, en sus finanzas parecen estar muy lejos de los grandes consorcios deportivos.

Seguir leyendo:

– Jacob Shaffelburg llega a LAFC procedente de Nashville

– Heung-Min Son, del LAFC, recibe merecido homenaje del Tottenham en Inglaterra

– Messi jugará su primera final de la MLS al golear Inter Miami al NYCFC: 5-1





