Heung-Min Son, del LAFC, recibe merecido homenaje del Tottenham en Inglaterra

El Tottenham Hotspur vivió una noche marcada por la emoción y la nostalgia. Este martes, los Spurs rindieron un homenaje especial a Heung-Min Son, uno de los futbolistas más queridos y determinantes de su historia reciente, antes del choque de Liga de Campeones ante el Slavia de Praga.

Son, que brilló en el club durante diez temporadas, saludó a la afición con unas palabras que hicieron vibrar a todo el Tottenham Hotspur Stadium: “Fueron diez años increíbles. Siempre estaré con unstedes y nunca los olvidaré. No me olviden ustedes tampoco. Los quiero mucho“, expresó el surcoreano antes de recibir una placa conmemorativa.

Tras su salida el pasado verano hacia LAFC de la MLS, el legado de Son sigue siendo monumental. El atacante llegó a Londres en 2015 procedente del Bayer Leverkusen y dejó números de leyenda: 454 partidos, 173 goles —el quinto máximo registro histórico del club— y 96 asistencias, cifras que lo consolidan como el máximo goleador extranjero en la historia de los Spurs. Además, fue pieza clave en la conquista de la Europa League 2025, título que rompió una sequía de 17 años.

El impacto del surcoreano también trascendió a nivel mundial. Su espectacular gol ante el Burnley le otorgó el Premio Puskas 2020, y en la temporada 2021-2022 se quedó con la Bota de Oro de la Premier League, convirtiéndose además en el futbolista asiático con más goles en la historia de la competición.

Como parte de la celebración, el club y el consejo de aficionados inauguraron un mural dedicado a Son en Tottenham High Road, obra a cargo de Murwalls, el mismo equipo artístico responsable de los murales de Ledley King y Harry Kane. Una forma más de inmortalizar a un jugador que marcó una era y que, según demuestra la afición, nunca será olvidado.

Forever etched into our history 🤍 pic.twitter.com/J3S1Q4Rzjl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 9, 2025

