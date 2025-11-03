LAFC golea a Austin y se mete a semifinales del Oeste en la MLS

El LAFC goleó 4-1 al Austin FC para liquidar la primera serie de playoffs y avanzar a las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS.

Heung Min Son apareció en el minuto 21 para abrir el marcador y comandar la victoria de Los Ángeles.

El surcoreano quedó bien perfilado en una jugada de contraataque y con un drible quedó perfecto para rematar y vencer al arquero.

Son apareció nuevamente y le dio un gran pase a gol al francés Denis Bouanga para ampliar la ventaja solo tres minutos después.

El partido se decantó más para el LAFC luego de que Hugo Lloris detuvo un penal a Myrto Uzini que acabó con las posibilidades de remontada del Austin.

Bouanga convirtió el 3-0 en el minuto 43 que liquidó la serie en el primer tiempo a favor de Los Ángeles.

El venezolano Dani Pereira anotó en el tiempo de descuento del primer tiempo el único gol del Austin, dirigido por el español Nico Estévez.

El también francés Jeremy Ebobisse hizo el 1-4 definitivo para LAFC en el minuto 93.

LAFC se enfrentará en sus semifinales de la Conferencia Oeste (cuartos de la MLS) al Vancouver, a partido único en la Columbia Británica.

Cincinnati y Columbus Crew irán a un tercer partido definitorio

Columbus Crew igualó 1-1 su eliminatoria ante el Cincinnati, en el derbi de Ohio conocido como ‘Hell is Real’ (‘El infierno es real’), uno de los más intensos de la MLS.

El estadounidense Maximilian Arfsten en el minuto 33, el francés Dylan Chambost (m.41), el argentino Andrés Herrera (m.65) y el canadiense Jacen Russell-Rowe (m.69) fueron los goleadores locales.

El Cincinnati (segundo del Este en la fase regular) recibirá este próximo sábado al Columbus Crew (séptimo) para el partido de desempate de la serie.

