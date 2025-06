Horóscopo de Mhoni Vidente del 6 al 8 de junio de 2025

Consulta tu horóscopo del fin de semana, cortesía de Mhoni Vidente, y descubre qué puede hacer tu signo del zodiaco para tener más suerte del 6 al 8 de junio de 2025.

Aries

Fin de semana de tomar una decisión amorosa, recuerda que tu signo siempre quiere controlar todo lo que te rodea y más en lo amoroso, así que trata de tranquilizarte y dejar los celos a un lado que la relación sentimental se disfruta, no es una posesión.

Viernes día lleno de buenas noticias y premios en la lotería con tus números mágicos 00, 07, 13 y usa mucho el color rojo y el perfume de sándalo para que tangas mas suerte.

Recibes una invitación a una fiesta, ve que te vas a divertir de lo mejor. Recuerda que este día 07 de Junio debes de prender una vela blanca e invocar a los Ángeles y pedir un deseo y verás que muy pronto lo verás realizado.

Recibes a unos familiares en tu casa para hacer una carne asada, tramitas papelería de impuesto y pago de tarjeta, cuida tu celular no se te vaya perder, no creas todo lo que te dicen recuerda que siempre quieren llenar tu cabeza de malas ideas y solo son envidias.

Tauro

Fin de semana de estar trabajando horas extras y sacando las tareas que tienes pendientes, recuerda que necesitas administrar más tu tiempo para que puedas disfrutar tu fin de semana.

Te busca tu ex pareja para volver, no le creas tanto, recuerda que ya te la hizo una vez te la volverá hacer así despacio y sin tanto amor de tu parte.

Recibes la invitación a salir de viaje en estos días y va a ser con tu familia. Cuídate de problemas de espalda baja, ve con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 005, 66, tu color es el azul, recuerda que este día 07 de Junio a las 11:11 prender una vela de color roja e invocar a los Ángeles y pedir un deseo y verás cómo muy pronto se verá cumplido.

Te ofrecen arreglar una papelería de tu pasaporte y residencia, desconfía un poco o asesórate mejor con un abogado para que después no te quieran timar.

Géminis

Fin de semana de mucha diversión con los amigos y familia, recuerda que siempre vas a estar en todos los eventos sociales porque tu signo es muy carismático y eso hace que estés rodeado de muchas personas y te festejas con tus amigos y familia.

Te llega una invitación para ser padrino de boda, cuídate de problemas de gastritis, trata de dejar un poco el alcohol y el picante porque ya te están haciendo daño.

Eres muy coqueto y siempre buscas el amor o estar enamorado, recuerda que en este fin de semana se te va un amor muy apasionado y fugaz, te recomiendo que este día 07 de junio es el día de la riqueza así que este día date una limpia con un limón verde y usar un dólar en la bolsa para que la abundancia venga a tu vida y prende una vela de color amarilla e invocas a los Ángeles y pidas un deseo que verás que muy pronto lo verás realizado.

Una recomendación: si tienes dinero guardado cámbialo de lugar porque te lo quieren desaparecer o mejor usa una institución bancaria para que allí este más seguro. Mandas a arreglar tu carro y le cambias una llanta.

Cáncer

Fin de semana de lo mejor, vas a estar muy contento porque ya sientes que todo lo que estás planeado se te va a realizar, pero recuerda ser discreto que a ti te llegan las envidias muy fuerte así que prudencia en tu vida.

Sabrás de un embarazo familiar que te va a dar mucha alegría, ya empiezas a pedir los días de vacaciones para el mes de julio. Terminas una relación amorosa por chismes, pero recuerda que tu signo su elemento es el agua que eso te hace ser muy sensible así que no tomes las situaciones tan personales.

Te recomiendo que este día 07 de junio, te pongas mucho perfume de sándalo o el que usas y ponerte ropa de color clara y regalar siete monedas a quien tu quieras para que la riqueza venga a ti y prendas una vela de color roja e invoques a los Ángeles y les pidas un deseo y verás cómo pronto lo verás realizado.

Cuídate de problemas en el intestino trata de hacer dieta. Un amigo te ofrece negocio acéptalo te va ir de lo mejor.

Leo

Fin de semana de estar con muchos compromisos personales, recuerda que debes asistir primero a la familia y después a los amigos.

Te llega la invitación a salir de viaje en estos días, trámites de un seguro de médico, ya no confíes tanto en los amigos del trabajo porque te van a traicionar, sé más reservado en tu vida privada.

Terminas de pagar tu carro y piensas en cambiarlo por una más reciente. Mi recomendación este día 07 de junio: compras lotería con la terminación 07, 09, 16 y trata de usar ropa de color fuerte y ponerte loción de siete machos para que la riqueza este siempre contigo y prende una vela de color roja e invoques a los Ángeles y pidas un deseo y verás que muy pronto se te realiza.

Cuídate de problemas de la piel o si tienes mascotas en casa, trata de revisar que no tengas bichos. En el amor seguirás conquistando a todos recuerda que eso a ti se te da muy fácil ser el conquistador del zodiaco.

Virgo

Fin de semana de estar con mucha tareas pendientes de trabajo extra, recuerda que tu signo es muy obligado en su vida laboral y por eso no importa el día que sea siempre lo vas a terminar de la mejor manera y eso te hace ser muy profesional.

Te busca un amor del pasado para volver trata de platicar y salir como amigos, recibes una invitación para salir de viaje en verano con tu familia aprovéchalo te va a ir de lo mejor.

Le haces unas mejoras a tu casa, le ayudas a un familiar a vender su casa que es una herencia, te recomiendo que este día 07 de junio que va a ser de buena suerte para tu signo se te recomienda compras lotería con la terminación 20, 33, 57 y usar mucho el perfume de sándalo y agua bendita y prendas una vela de color blanca e invoques a los Ángeles y pidas un deseo y verás cómo muy pronto lo ves realizado.

Libra

Fin de semana de tomar decisión que harán que cambie tu vida para bien, recuerda que tu signo es muy aguantador de todo y más en la relaciones amorosas por eso duras mucho tiempo en los trabajos y con tus parejas sentimental, pero este es el momento de decidir si te quedas o te vas.

Te llega la invitación a una fiesta en este viernes ve te vas a divertir mucho, compras un perfume para ti y ropa, cuídate de problemas de oído y presión alta sigue con la dieta que es muy importante tu salud.

Mi recomendación en este día 07 de junio: la abundancia va a abrazarte con dinero extra con los números mágicos 11, 24 y 58 y usa mucho el color blanco y rojo y trata de ponerte algo de plata y prendas una vela de color roja e invoques a los Ángeles y pidas un deseo y verás cómo se ve cumplido muy pronto. Te llega un amor y se formaliza alguien del signo de Aries, Acuario o Piscis.

Escorpio

Fin de semana de estar muy alegre y con buenas noticias alrededor de tu vida y más porque es tu energía positiva esta al máximo, recuerda que tu signo es muy sociable te van a buscar tus amigos para invitarte a salir de viaje en estos días, recuerda tu déjate querer.

Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, te llega la invitación de trabajar fuera de tu país, eres muy fuerte y eso hace que no demuestres tus sentimientos, pero no tiene nada de malo en decirlo de vez en cuando que amas alguien.

Te recomiendo este día 07 de junio ponerte mucho perfume y agua bendita y un listón rojo amarrado en el tobillo izquierdo para que la riqueza te abrace más tiempo y prendas una vela de color blanca e invoques a todos los Ángeles y pidas un deseo y verás que muy pronto se verá cumplido. Ten cuidado con el alcohol o drogas trata de medirte en el consumo.

Sagitario

Fin de semana de tener muchas preocupaciones por gastos inesperados y pagos de tarjeta, ya te había comentado que necesitas ser más ordenado en tus ingresos y siempre ahorrar un poco para después puedas de allí salir de tus apuros.

Te llega la invitaciones ir a un antro tu ve recuerda que necesitas divertirte y conocer personas compatibles contigo. Recuerdas mucho un amor del pasado que te va estar buscando para aclarar una cosas que tenían pendientes tu trata de quedar en paz y resolver esa situación.

Te buscan para invitarte a un equipo de futbol y de otro deporte, te recomiendo este día 07 de junio comprar lotería con los números 06, 14, 55 y usa mucho el color rojo y trata de ponerte agua bendita para que la riqueza dure más tiempo en tu vida y prendas una vela de color rojo e invoques a los Ángeles y les pidas un deseo y verás que muy pronto se verá cumplido. Cambias tu celular por uno más reciente.

Capricornio

Fin de semana de estar con muy buenas noticias alrededor de tu vida, recuerda que estas en una metamorfosis de tu signo para bien y seguirás recibiendo muchas bendiciones.

Ten cuidado con problemas de la espalda trata de no hacer ejercicio pesado, te busca un familiar para pedirte una ayuda económica, el día 07 de junio te llega una sorpresa económica que te dará mucha alegría y tus números son 01, 23, 30 tu color es el naranja y blanca y usa mucho perfume de sándalo y agua bendita para que la riqueza este mas tiempo en tu vida y ponte un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos dejar allí hasta que se caiga solo y prender una vela de color blanca eso te va a ayudar a tener más.

Tendrás un domingo de mucho amor y compañía familiar, ten cuidado con una mujer que era tu amiga te va a traicionar es del signo de Tauro o Escorpio.

Acuario

Viernes de estar analizando tu vida y estar viendo que está bien o mal para poderlo remediar, recuerda que tu signo es muy intenso y siempre trata de ser el mejor, pero necesita tiempo para todo.

En este día 07 de junio podrás pedir un deseo y prender una veladora roja y ponerte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y allí te lo dejas hasta que se caiga solo es te va ayudar para tener más suerte en todos los sentidos y recuerda que tus números son 03, 27 y tu color es el azul y fin de semana de estar con mucha suerte en todo lo relacionado a juegos de azar.

El sábado te vas de viaje o visitas familiares muy cercas, tendrás la oportunidad de ver un amor del pasado para cerrar cirulos.

No comas mucho porque tengas problemas de intestino, un amigo te busca para invitarte a un cumpleaños. Ya no seas tan sincero a veces las personas se incomodan mejor trata de seguirles la corriente.

Piscis

Fin de semana de estar con mucho trabajo y tareas de última hora, recuerda ponerte al corriente en todo para después no estés presionado.

Recuerda que este día 07 de junio vendrá a ti una luz divina más fuerte de lo normal por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume y prendas una vela de color blanca y pidas un deseo y verás cómo lo ves realizado muy pronto y trata de traer en tu cartera un dólar y un pedazo de canela para atraer la abundancia y usa los números 08, 17, 99 en la lotería.

Te llega la invitación de salir de viaje para finales de este mes, ayudas a tus padres con cosas de tu casa, analizas un cambio en tu vida amorosa recuerda que tu signo es muy complicado en el amor por ser dos a la vez y encontrados que eso significa que nunca están conformes por eso no te precipites y trata de analizar tu vida amorosa más positiva. Cuídate de problemas de la piel o no tomes tanto sol .