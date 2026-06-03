Becerra recorta desventaja con Hilton en primarias para gobernador de California

El demócrata Xavier Becerra recortó la desventaja con el republicano Steve Hilton, quien marcha al frente en las primarias, tras una actualización del recuento de votos para gobernador de California que proporcionó la Oficina del Registro Electoral del Condado de Los Ángeles.

Con los últimos datos, publicados alrededor de las 5:00 p.m., Becerra estaba en el segundo lugar de la contienda, con el 26% (1,420,809 votos), mientras que Hilton se afianzaba al frente, con el 28% (1, 318,246 votos), después del recuento del 56% de las boletas.

Hilton se había posicionado como uno de los más serios aspirantes a terminar entre los dos candidatos que avanzarían a las elecciones generales de noviembre, incluso con el también republicano Chad Bianco, con el temor de los demócratas de quedar fuera en la contienda.

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Sin embargo, en las últimas semanas, la campaña de Becerra retomó un impulso hasta situarlo al frente en varias de las encuestas previas al día de las elecciones.

“Todavía no hemos llegado a la meta, pero las perspectivas son buenas”, declaró Hilton tras conocer la tendencia de los resultados preliminares de la elección para gobernador de California, e incluso aseguró que los demócratas podrían llevarse una sorpresa en la contienda estatal.

Steve Hilton tiene ventaja de dos puntos sobre Xavier Becerra. Crédito: Gregory Bull | AP

El equipo de Becerra no tiene por qué lamentar terminar en el segundo lugar de las primarias, al tener en cuenta que el objetivo de avanzar a la segunda vuelta está por cumplirse tan pronto como los funcionarios electorales confirmen los resultados.

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“Sabemos que el verdadero milagro de la democracia es este: es el pueblo, solo el pueblo, el que tiene la última palabra. Y esta noche, el pueblo del gran estado de California, en la nación más grande del mundo, se pronunció con fuerza y orgullo”, destacó Becerra.

El multimillonario Tom Steyer, y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, están por quedar sin posibilidades de aspirar a arrebatar alguno de los dos lugares que ofrece la papeleta de noviembre, al situarse tercero y cuarto, respectivamente.

Steyer, candidato demócrata, cuenta con el 19.8% (1,019,332 votos), en tanto que el republicano Bianco tiene el 11.3% (580,389 votos).

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Determinar al ganador de las primarias para gobernador de California puede tardar algunos días en llegar, debido a que los funcionarios electorales continúan con el recuento de los votos, que comenzó con las papeletas enviadas por correo y que se recibieron antes del día de votación.

Debido a que la ley de California permite que se cuenten las boletas enviadas por correo, siempre y cuando tengan el matasellos del día de las elecciones y lleguen hasta siete días después, es posible que la declaración de los resultados definitivos no se conozca sino hasta algunos días después.

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