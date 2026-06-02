Cerradas contiendas electorales en las primarias de California

Las principales contiendas electorales en las primarias del estado, como la de gobernador de California y la alcaldía de Los Ángeles, podrían decidirse hasta varios días después de que cierren los centros de votación debido a la reñida pelea entre los candidatos.

De acuerdo con las últimas encuestas previas al día de las elecciones, la carrera para gobernador estaba encabezada por el exfiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, con cierta ventaja sobre el expresentador de Fox News, el republicano Steve Hilton, y el demócrata Tom Steyer.

Sin importar el porcentaje de votos, los dos candidatos que obtengan el mayor número de papeletas a su favor avanzarán a las elecciones generales, programadas para el 3 de noviembre.

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Otra elección cerrada se tiene en la contienda para la alcaldía de Los Ángeles, con Karen Bass al frente en las preferencias camino a reelegirse para un segundo periodo, por delante de la concejala Nithya Raman y la estrella de la telerrealidad Spencer Pratt.

Atención centrada en la carrera para gobernador

La votación para gobernador de California es la elección más importante en las primarias estatales.

De acuerdo con la encuesta de Emerson College/Inside California Politics, el demócrata Xavier Becerra estaba al frente de las preferencias, con el 28%, por delante del también demócrata Tom Steyer (22%) y el republicano Steve Hilton (21%).

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Apoyo de Trump y Vance para Hilton

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance utilizaron las redes sociales para instar a sus seguidores a votar por Hilton.

“Él trabajará conmigo y con el gobierno federal. El dinero fluirá porque tengo confianza en él (¡pero no en ninguno de los demás!). ¡Y haremos que California vuelva a ser grande!”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

JD Vance recurrió a la red social X para brindar su apoyo a Hilton, a quien calificó como un “buen tipo”, por lo que pidió a los votantes de California que voten por él.

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“California es un estado tan hermoso… ¡solo necesita un mejor liderazgo político!“, escribió Vance en las redes sociales.

Hilton representa la esperanza del Partido Republicano en las elecciones para relevar al demócrata Gavin Newsom como gobernador de California y evitar que la votación se defina en noviembre entre dos demócratas: Xavier Becerra y Tom Steyer.

Steve Hilton cerró su campaña la mañana de este martes en Huntington Beach, en el condado de Orange. Crédito: Scott Strazzante | AP

California no tiene un gobernador republicano desde hace 15 años, cuando Arnold Schwarzenegger dejó el cargo en 2011.

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Inversión millonaria de Steyer

El multimillonario Tom Steyer ha invertido más de $200 millones de dólares de su fortuna personal en la campaña para contender por ser el próximo gobernador de California.

De acuerdo con las encuestas, Steyer protagonizaba una cerrada contienda con el republicano Steve Hilton por ser el segundo candidato en acompañar a Xavier Becerra en la boleta electoral de las elecciones generales de noviembre.

“En realidad, solo hay tres personas para dos puestos“, declaró el empresario multimillonario en el arranque del día de las primarias de California.

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Steyer hizo campaña la mañana de este martes en la nueva extensión de la Línea D de Metro Los Ángeles, donde saludó a ciclistas y enfatizó su mensaje de campaña.

“Me he esforzado mucho por trabajar para la gente de California, sin aceptar dinero de las corporaciones. Están gastando decenas de millones de dólares en mi contra, pero reconozco que la gente ya no puede permitirse vivir aquí”, declaró Steyer.

El multimillonario afirmó que la gente ya está harta de altos impuestos, de la delincuencia, de las personas sin hogar, del alto precio de la gasolina y del elevado costo de la vivienda.

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“Es evidente que necesitamos un cambio en California, y este es nuestro momento para conseguirlo”, mencionó el candidato demócrata.

De acuerdo con datos de AdImpact Politics, las primarias para gobernador de California superan los $315 millones de dólares, para ser la quinta elección no presidencial más cara de la historia y la más elevada en el Estado Dorado.

¿Cuándo se tienen los resultados en Los Ángeles?

El Registrador/Secretario del Condado de Los Ángeles anunció que los primeros resultados de las primarias se publicarán entre las 8:30 p.m. y las 8:45 p.m. de este martes 2 de junio, únicamente con las boletas enviadas por correo antes del día de las elecciones.

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La segunda tanda de resultados estará disponible entre las 8:45 p.m. y las 9:00 p.m. con las papeletas emitidas en un centro de votación antes del día de las elecciones.

De acuerdo con funcionarios electorales del condado, la siguiente tanda se publicará este miércoles, entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m.

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