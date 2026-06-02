Metro Los Ángeles ofrece viajes gratuitos para votar en elecciones primarias

Para apoyar a los residentes a que acudan a votar, Metro Los Ángeles ofrece viajes gratuitos este martes 2 de junio para las elecciones primarias en California.

La agencia de transporte público informó que los usuarios pueden viajar en sus autobuses, trenes, bicicletas compartidas y Metro Micro con traslados sin costo para ayudarlos a acudir a los centros de votación.

FREE RIDES on Metro ???? today (Tues, June 2) to help you vote in the primary election



?? Bike share code: 060226. Info: https://t.co/MKIJGypUcx



?? At stations with new, taller faregates: walk toward & they will open!



?? Ballot drop boxes at 10 Metro stations. See map ? pic.twitter.com/VjjQYtA8n9 — Metro Los Angeles (@metrolosangeles) June 2, 2026

Metro dijo que no se requiere presentar una tarjeta TAP ni ningún otro tipo de pago para abrir los accesos a sus medios de transporte.

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Para el uso de las bicicletas compartidas, es necesario utilizar el código 060226 para disfrutar de un viaje gratuito de 30 minutos. El código se puede usar varias veces a lo largo del día.

Además, como una alternativa para los votantes, Metro y la Oficina del Registro Civil y de Votación del Condado de Los Ángeles se asociaron para instalar buzones de entrega de las papeletas electorales en 10 estaciones de la red de Metro.

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En Los Ángeles se tienen elecciones importantes, como la alcaldía de la ciudad, con Karen Bass buscando la reelección para un segundo periodo, teniendo como principales contendientes a la concejala Nithya Raman y a la estrella de la telerrealidad Spencer Pratt.

A nivel estatal, el proceso electoral de este martes 2 de junio definirá a los dos candidatos para gobernador de California que avanzan a las elecciones generales de noviembre.

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De acuerdo con el resultado de las encuestas más recientes, el demócrata Xavier Becerra estaba al frente en las preferencias, seguido por el republicano Steve Hilton y el también demócrata Tom Steyer.

Es momento de salir a votar, de ejercer el derecho a elegir a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades, y Metro Los Ángeles ofrece una valiosa alternativa para cumplir con este compromiso cívico.

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