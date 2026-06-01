Primarias de California: Karen Bass y Xavier Becerra destacan en la carrera electoral

A unas horas de que inicie este martes 2 de junio el día de las primarias de California, los candidatos para la gubernatura y la alcaldía de Los Ángeles llevaron a cabo recorridos para llamar a los residentes a que participen en la votación.

Este fin de semana, cerca del 13% de los 23 millones de votantes elegibles de California había enviado sus papeletas por correo o las habían depositado en los buzones oficiales, incluido el 13% de los demócratas y el 18% de los republicanos.

Four years ago, we gathered in this neighborhood for the first time.



Yesterday, we did it again – and the energy in the room reminded me why I do this work.

Neighbors asking real questions. Real conversations about what has been done and what comes next. That is what this? pic.twitter.com/MWuN5aIXwU — Karen Bass (@KarenBassLA) June 1, 2026

Desde este fin de semana, en el condado de Los Ángeles, se abrieron 524 centros de votación adicionales para aquellos residentes que esperan hasta los últimos días para devolver sus boletas o para acudir personalmente a emitir su voto de forma directa.

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Logros de Bass en Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass, quien busca reelegirse en el cargo para un segundo periodo, lleva a cabo una intensa campaña por la ciudad para movilizar el voto y destacar sus logros en el combate a la falta de vivienda, reducir la delincuencia y en impulsar la producción de cine y televisión.

Este domingo, Bass acudió a varias iglesias del sur de Los Ángeles, sostuvo un encuentro con residentes en Venice y sirvió tacos en Pico Union.

Bass ha mencionado que se construyen más viviendas para atacar la crisis de las personas sin hogar, un problema que ha reducido en un 17.5% en sus tres años como alcaldesa, con 42,000 unidades de vivienda asequible.

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La funcionaria promulgó la primera actualización de la ley de estabilización de alquileres de la ciudad en 40 años para limitar los aumentos y reforzar la protección de los inquilinos.

Bajo la administración de Bass, en Los Ángeles se emitió una orden ejecutiva para desarrollar el primer Plan Integral de Infraestructura para reparar aceras, calles y alumbrado público.

Karen Bass hace esfuerzos para rescatar al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) con la contratación de nuevos oficiales.

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Se creó la Oficina de Seguridad Comunitaria para ampliar la respuesta civil a las crisis y las estrategias de intervención contra la violencia comunitaria, lo que dio como resultado el menor número de homicidios desde la década de 1960.

Becerra lidera carrera a la gubernatura

En la contienda para gobernador de California, el exsecretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, tomó la delantera en las preferencias, de acuerdo con las últimas encuestas previas a la primarias, con el multimillonario Tom Steyer y el exconductor de Fox News, Steve Hilton, peleando por el segundo lugar.

De acuerdo con los resultados de la votación primaria, los dos candidatos que reciban el mayor número de sufragios avanzan a las elecciones generales de noviembre.

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Según una encuesta publicada la semana pasada por Estudios Gubernamentales de UC Berkeley y “Los Angeles Times”, Becerra obtuvo el 25% de las preferencias, con Steve Hilton en el segundo lugar, con el 21%, y Tom Steyer en el tercer lugar, con el 19%.

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