Candidatos a gobernador de California son cuestionados sobre vivienda, clima y educación

Los principales aspirantes a la gubernatura de California participaron en un encuentro organizado por CBS News y San Francisco Examiner, donde respondieron preguntas de votantes sobre algunos de los temas más urgentes para el estado, entre ellos la vivienda, la seguridad pública, el cambio climático, la educación y el acceso a la salud.

El evento, una sesión de preguntas y respuestas con ciudadanos y moderadores, reunió a los demócratas Xavier Becerra, Matt Mahan, Katie Porter, Tom Steyer y Antonio Villaraigosa, así como a los republicanos Chad Bianco y Steve Hilton.

Uno de los temas centrales fue el alto costo de vida en California. Katie Porter propuso, como en sus debates, eliminar el impuesto estatal sobre la renta para quienes ganen menos de $100,000 dólares anuales, además de ofrecer cuidado infantil y matrícula universitaria gratuita. “Nuestras políticas deben hacer la vida más asequible para todos los californianos”, afirmó.

Por su parte, Matt Mahan aseguró que buscará “unir a los californianos alrededor de resultados”, al presumir que durante su gestión en San José disminuyeron los índices de criminalidad y personas sin hogar, mientras aumentó la construcción de viviendas.

En materia de vivienda, Antonio Villaraigosa defendió la creación de un sistema de permisos más ágil para acelerar la construcción. Xavier Becerra coincidió en la necesidad de “destrabar el proceso” y simplificar regulaciones para aumentar la oferta habitacional. “No es ciencia espacial”, declaró.

El republicano Steve Hilton rechazó imponer sanciones a ciudades que no cumplan con metas de vivienda y defendió desarrollar nuevas zonas residenciales fuera de los grandes centros urbanos. Chad Bianco, en tanto, atribuyó la crisis de vivienda y personas sin hogar a “años de políticas demócratas”.

Matt Mahan, Steve Hilton y Tom Steyer protagonizan discusión. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Cambio climático desata debate

El cambio climático también generó fuertes diferencias. Chad Bianco cuestionó la influencia humana en el calentamiento global al señalar que no cree que las personas puedan “controlar el clima”, pese al consenso científico sobre el tema. Steve Hilton reconoció la existencia del cambio climático, aunque criticó las políticas ambientales impulsadas por los demócratas.

Tom Steyer sostuvo que California debe acelerar la transición hacia energías renovables. “La energía limpia es más barata que los combustibles fósiles”, afirmó. Además, criticó a Becerra por aceptar una contribución de Chevron durante la campaña.

Sobre inteligencia artificial y centros de datos, Katie Porter señaló que las empresas tecnológicas deben cubrir los costos ambientales derivados de sus operaciones. “Esos costos deben salir de sus ganancias, no de los bolsillos de las familias californianas”, dijo.

Educación y aborto marcan diferencia

En educación, los candidatos debatieron sobre bajos resultados académicos pese al alto gasto estatal. Antonio Villaraigosa aseguró que impulsó reformas exitosas durante su paso por la alcaldía de Los Ángeles, mientras que Xavier Becerra pidió fortalecer la educación temprana y exigir mayor rendición de cuentas.

Tom Steyer propuso aumentar salarios docentes mediante el cierre de vacíos fiscales para grandes corporaciones. Steve Hilton, por su parte, planteó reformar el sistema de pensiones para maestros y facilitar el acceso de estudiantes de clase trabajadora a universidades públicas.

I'll tax billionaires like me and your corporate donors. https://t.co/IbyVHUEWI4 — Tom Steyer (@TomSteyer) May 15, 2026

Otro momento destacado ocurrió cuando los candidatos fueron cuestionados sobre si permitirían la extradición de médicos californianos acusados en estados con prohibiciones casi totales al aborto, como Luisiana. Hilton y Bianco respondieron que sí lo harían, mientras que los candidatos demócratas rechazaron esa posibilidad, alineándose con las políticas del gobernador Gavin Newsom.

Durante el cierre del encuentro, los participantes también respondieron qué rival apoyarían si no avanzan a la elección general. Matt Mahan dijo que consideraría respaldar a Villaraigosa porque “los alcaldes hacen que las cosas sucedan”, mientras que Porter aseguró que podría votar por cualquiera de los “demócratas del escenario”.

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