Dos republicanos y un demócrata lideran encuesta para gobernador de California

Dos republicanos y un demócrata están al frente en las preferencias en una reciente encuesta sobre la carrera para gobernador de California.

El sondeo, encargado por Nextar Media Group y realizada por Emerson College Polling entre el 14 y el 15 de abril, coloca al comentarista conservador Steve Hilton al frente, con el 17%, seguido del también republicano Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside, y del demócrata Tom Steyer, ambos con 14%.

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2026 Primary for Governor



Steve Hilton 17%

Chad Bianco 14%

Tom Steyer 14%

Xavier Becerra 10%

Katie Porter 10%

Matt Mahan 5%

Antonio Villaraigosa 3%

Betty Yee 1%

Tony Thurmond 1%

23% undecided



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Full:… — Emerson College Polling (@EmersonPolling) April 16, 2026

La encuesta se llevó a cabo tras la salida de la contienda del ahora excongresista Eric Swalwell, quien dimitió tras las recientes acusaciones de abuso y conducta sexual inapropiada.

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Swalwell se encontraba entre los candidatos más fuertes para tomar el puesto al frente del gobierno de California que actualmente ocupa Gavin Newsom.

Con Swalwell fuera de la contienda, se abre la posibilidad de que otros candidatos puedan recibir el respaldo de votantes que apoyaban al excongresista antes del escándalo sexual.

En la encuesta, el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, y la excongresista Katie Porter están empatados con el 10%, mientras que el alcalde de San José, Matt Mahan, obtuvo el 5%.

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Hilton, Bianco, Steyer, Becerra, Porter y Mahan fueron invitados a participar en el debate de las primarias de Inside California Politics, que se llevará a cabo el miércoles 22 de abril.

Los candidatos fueron invitados tras los resultados de la encuesta, realizada entre 1,000 votantes de California.

El sondeo reflejó que el 23% de los encuestados declaró que todavía está indeciso sobre su preferencia por un candidato en particular.

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El foro se organiza a poco más de un mes de las primarias de California, programadas para el 2 de junio, que definirán a los dos candidatos que avancen a las elecciones generales, independientemente del partido, por recibir el mayor número de votos.

“Si bien la contienda ha dado un vuelco, los votantes siguen a la expectativa, observando cómo se perfila el panorama político“, expresó el director ejecutivo de Emerson College Polling, Spencer Kimball.

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa obtuvo el 3%, la excontralora estatal Betty Yee (1%) y el superintendente estatal Tony Thurmond (1%) no alcanzaron el mínimo del 5% para participar en el foro del 22 de abril.

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Swalwell, de 45 años, puso fin a su campaña el 12 de abril y posteriormente renunció al Congreso después de ser acusado de abuso y conducta sexual inapropiada, en incidentes que se remontan a 2018, y que el excandidato niega haber cometido.

A mediados de marzo, Swalwell encabezó una encuesta del Emerson College Polling, con el 17.3%, entre los aspirantes a la gubernatura del Estado Dorado.

La salida de Swalwell revitalizó las campañas de otros candidatos que tenían menor apoyo, además de aumentar la posibilidad de que al menos un republicano, si no ambos, consigan poner sus nombres en las boletas de las elecciones generales de noviembre.

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California es un estado preferentemente dominado por candidatos demócratas, pero también ha elegido a republicanos como gobernadores, como Arnold Schwarzenegger (2003-2011), Pete Wilson ( 1991-1999), George Deukmejian (1983-1991) y Ronald Reagan (1967-1975).

Becerra, también exfiscal general de California, parece ser el más beneficiado por la salida de Swalwell, al aumentar su apoyo en siete puntos en comparación con la encuesta de marzo.

Hilton y Bianco ganaron alrededor de cuatro puntos porcentuales, Steyer lo incrementó en tres puntos, Porter recibió un punto y medio más, en tanto que Mahan subió dos puntos.

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