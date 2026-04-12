Fiscalía de Manhattan investiga acusaciones contra candidato a gobernador de California

Son investigadas por la Fiscalía de Manhattan las acusaciones por agresión sexual contra el candidato a gobernador de California Eric Swalwell, se informó este sábado.

Los fiscales del Distrito de Manhattan investigan una denuncia de agresión sexual que presentó una de las antiguas empleadas de Swalwell, actual congresista del Área de la Bahía y que aspira a relevar a Gavin Newsom como gobernador del Estado Dorado.

Hear it directly from me. These allegations are flat false. And I will fight them. pic.twitter.com/bQSlCquD1U — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) April 11, 2026

De acuerdo con declaraciones de la presunta víctima a la cadena CNN, en abril de 2024, después de una noche de copas con Swalwell en la ciudad de Nueva York, se encontraba ebria cuando despertó y lo encontró teniendo relaciones sexuales con ella en su hotel.

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La fiscalía del Distrito de Manhattan emitió este sábado un comunicado en el que solicitó que si alguna persona tiene conocimiento sobre las acusaciones se presente para hacer una declaración.

La excolaboradora de Swalwell es una de las cuatro mujeres que acusan al congresista de conducta sexual inapropiada.

El viernes, el “San Francisco Chronicle” también informó que una extrabajadora del Congreso acusó a Swalwell de dos encuentros sexuales no consentidos. Los incidentes comenzaron en 2019, cuando la víctima tenía 21 años y acababa de ser contratada para trabajar en la oficina de Swalwell en Castro Valley.

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Durante semanas han circulado en redes sociales rumores poco específicos sobre el primer comportamiento inapropiado de Swalwell con empleadas, pero el artículo del diario de San Francisco es el primero con una acusación directa.

CNN publicó un artículo que parecía incluir las acusaciones de la misma mujer, aunque sin ser identificada, así como las acusaciones de varias mujeres que afirmaban que el congresista les había enviado mensajes sexualmente inapropiados.

“El congresista niega categóricamente cualquier mala conducta que haya tenido lugar, y tenemos la intención de defender sus derechos ante los tribunales”, declaró el abogado de Swalwell, Elias Dabaie.

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Para la profesora de ciencias políticas en Menlo College, Melissa Michelson, está acabado el futuro político de Eric Swalwell.

“No me sorprendería que, tras una cuidadosa reflexión y después de hablar con su familia, decidiera retirarse de la contienda y renunciar a su escaño en el Congreso Es algo que hemos visto en el pasado, especialmente en el bando demócrata de la Cámara de Representantes”, expresó Michelson.

Swalwell destacaba en una reñida contienda para ocupar el cargo de Gavin Newsom como gobernador de California y, tras darse a conocer las acusaciones, recibió presiones de todos sus rivales demócratas para que se retirara de la candidatura.

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En las elecciones primarias del 2 de junio. los dos candidatos con el mayor número de votos avanzarán a las elecciones generales de noviembre en la contienda para ser el próximo gobernador de California.

Durante una serie de actos de campaña realizados el martes 7 de abril en Sacramento, Swalwell declaró a la prensa que nunca ha tenido relaciones sexuales con ningún miembro de su equipo ni con ninguna becaria. El candidato canceló su siguiente evento, programado para el jueves en Palm Springs.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California (SEIU) y la Asociación de Maestros de California anunciaron la suspensión de su apoyo a Eric Swalwell. La Federación de Sindicatos Laborales de California dijo que estaba evaluando con urgencia cuáles serían sus siguientes pasos.

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Varios legisladores californianos, partidarios más influyentes y destacados grupos sindicales estaban poniendo fin a sus respectivas relaciones con Swalwell.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió este viernes que Swalwell termine con su campaña y que renuncie a su escaño en el Congreso.

Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles y también postulante a gobernador de California, se unió a las voces para que el congresista se baje de la contienda.

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“El coraje de estas personas para enfrentarse a un poderoso miembro del Congreso que se postuló para presidente y ahora se postula para gobernador. Hay que creer en estas mujeres“, consideró Villaraigosa.

Swalwell tenía previsto para este domingo un evento en una iglesia local de Los Ángeles, junto con la asambleísta Tina McKinnor, quien ya anunció el retiro de su apoyo desde el viernes.

Eric Swalwell fue elegido en 2012 y representa un distrito electoral al este de San Francisco. Inició su campaña presidencial en abril de 2019, pero la retiró unos meses después al no lograr el apoyo de los votantes.

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Casado y con tres hijos, Swalwell es conocido a nivel nacional por su labor como fiscal en el segundo juicio político contra el presidente Donald Trump durante su primer mandato a principios de 2021.

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