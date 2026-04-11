Se tambalea la campaña de Eric Swalwell a gobernador de California ante acusaciones de agresión sexual

Como un avión al que repentinamente se le apaga el motor y comienza a precipitarse en caída libre, la candidatura del demócrata Eric Swalwell a gobernador de California se tambalea ante el repentino surgimiento de acusaciones presentadas por algunas mujeres señalando presuntas manifestaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Lo más grave del caso destapado por el diario San Francisco Chronicle es que una de las víctimas asegura haber sido atacada sexualmente por el político.

El periódico menciona que una exempleada de Swalwell alegó que él la agredió sexualmente en dos ocasiones cuando estaba demasiado ebria para dar su consentimiento. Inicialmente, eso habría ocurrido en 2019 y nuevamente en 2024.

A través de un comunicado enviado al medio denunciante, Eric Swalwell negó los señalamientos en su contra.

“Estas acusaciones son falsas y surgen en vísperas de unas elecciones en las que el favorito para la gobernación se enfrenta a Swalwell.

Durante casi 20 años, he servido al público, como fiscal y congresista, y siempre he protegido a las mujeres”, señala parte del texto.

A raíz del escándalo desatado, la campaña del aspirante gobernador fue retirada de la principal plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata.

Además, Jimmy Gómez y Adam Gray, ambos copresidentes de campaña, optaron por presentarle sus respectivas denuncias, en tanto que los principales líderes del Partido Demócrata lo exhortan a través de un comunicado a ponerle fin a su candidatura.

Eric Swalwell figuraba en algunas encuestas anticipadas como el aspirante demócrata favorito para contender por la gubernatura de California. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

Al respecto, Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, emitió un comunicado publicado por su portavoz en la plataforma X, donde expone que las denuncias girando al alrededor de Swalwell deben ser revisadas minuciosamente.

“Este asunto sumamente delicado debe investigarse debidamente con total transparencia y rendición de cuentas. Como comenté con el congresista Swalwell, es evidente que la mejor manera de hacerlo es fuera del contexto de una campaña para gobernador”, señala parte del documento.

Cabe señalar que diversas encuestas de opinión colocaban a Swalwell como favorito para acceder a la candidatura demócrata a gobernador. Sin embargo, al surgir acusaciones en su contra pareciera que todos buscan la manera de distanciarse del demócrata.

De hecho, los senadores demócratas Rubén Gallego y Adam Schiff, así como el representante Ted Lieu, también anunciaron que retiraban su apoyo a Eric Swalwell.

De acuerdo con la cadena de televisión CNN, son cuatro las mujeres que se atrevieron a denunciar la presunta conducta inapropiada del demócrata originario de Iowa interesado en gobernar California.

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