Eric Swalwell envió a uno de sus empleados a Colombia para auxiliar a un niño sordo deportado

Eric Swalwell, representante por California y aspirante a gobernar dicho estado, dio a conocer que envió a uno de sus empleados hasta Colombia para reunirse con un niño sordo quien, junto a su menor y su madre, fueron deportados presuntamente con engaños.

El martes 3 de marzo,Leslie Rodríguez Gutiérrez, colombiana de 28 años carente de estatus legal, acudió a una cita de inmigración en San Francisco, California, pues le había solicitado renovar unas fotografías para continuar con su proceso de solicitud de asilo político.

Sin embargo, el objetivo de su presentación ante las autoridades federales de inmigración en realidad consistía en detenerla con fines de deportación.

De hecho, junto a la mujer sudamericana también se detuvo a sus dos pequeños hijos, una niña de cuatro años y Joseph Andrey, de seis años.

Resulta complejo entender es que, presuntamente, al momento de deportar a la familia no se tomó en cuenta una discapacidad auditiva afectando el desarrollo del niño e incluso se denunció cómo le impidieron acceder a un pequeño dispositivo requerido para escuchar.

El demócrata Eric Swalwell pretende gobernar un estado considerado santuario para inmigrantes, así que busca ganarse el voto latino. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Al enterarse del caso, el demócrata Eric Swalwell envió a uno de sus empleados para no sólo entregarle el aparato auditivo que requiere el pequeño para desarrollar sus actividades cotidianas, sino para ofrecerle asesoría a su madre con el objetivo de permitirle retornar a Estados Unidos bajo libertad condicional humanitaria.

En conferencia de prensa, el político que aspira a gobernar California arremetió en contra del gobierno federal y de las agencias federales inmersas en la operación de detención y deportación de inmigrantes impulsada por el presidente Donald Trump.

“Mientras estamos aquí, mi personal acaba de aterrizar en Colombia y está colocando nuevamente los dispositivos auditivos en el oído del niño. Pudo lograrlo gracias a la ayuda de la comunidad, que se unió para recuperar sus dispositivos y pertenencias.

Lo que ocurrió aquí no fue un asunto de seguridad pública. ¿Cómo puede arruinar la vida de un niño sordo de seis años hacer que nuestra comunidad o nuestro país sean más seguros? No es así. Hace que el país sea más oscuro”, expresó Swalwell.

Ahora, el destino de la familia de Joseph Andrey dependerá de la resolución de un Tribunal, lo cual podría implicar años de una batalla legal desarrollada desde Colombia.

