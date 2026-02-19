Crece la detención de inmigrantes cerca de escuelas y lugares de trabajo durante el mandato de Trump

Una investigación llevada a cabo por economistas de la Universidad de Colorado reveló que durante las dos etapas de Donald Trump al frente de la presidencia se han incrementado las detenciones de inmigrantes carentes de estatus legal, pero lo más controversial es que desde enero del año pasado son mayores las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de escuelas y lugares de trabajo.

El análisis recientemente divulgado como parte de la serie de documentos de trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica señala que, durante el año pasado, los agentes federales arrestaron a más personas por día que en cualquier otro momento de la última década.

Chloe East, economista laboral y profesora asociada de Economía en la Universidad de Colorado, estudió minuciosamente los reportes acerca de todas las detenciones llevadas por ICE entre octubre de 2015 y octubre de 2025.

De esa manera, determinó que en los primeros 10 meses del primer mandato de Donald Trump, el promedio diario de detenciones del ICE ascendió a 435; en tanto que, durante el mismo lapso de tiempo, pero en el segundo mandato del republicano, la cantidad casi se duplicó al llegar 821 cada 24 horas en promedio.

Ahora resulta común observar cómo agentes de ICE detienen a inmigrantes en sitios donde antes no lo hacían. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Otro dato sobresaliente es que, desde que el magnate neoyorquino retornó a la Casa Blanca, únicamente 37% de las detenciones de ICE llevadas a cabo entre enero y octubre correspondieron a personas con condenas penales.

Por otra parte, durante el primer periodo de Trump al frente del gobierno, sólo 22% de las detenciones de extranjeros carentes de estatus legal se realizaron en lugares públicos como escuelas, iglesias, lugares de trabajo y en la calle.

Dicha situación se incrementó a su regreso a Washington, pues entre enero y octubre, la cifra se elevó a cerca de la mitad de las capturas producidas.

Un dato todavía más controversial es que las ciudades con mayor tendencia a votar por los demócratas resultaron más propensas a registrar más del doble de detenciones a merced de ICE.

“En general, nuestros datos proporcionan nuevas pruebas importantes de que es poco probable que el simple aumento de la financiación y la escala de la actividad del ICE mejore la seguridad pública”, advierte una de las conclusiones de la investigación.

Sigue leyendo:

• ICE amplía detención de refugiados legales sin Green Card

• ICE no logra detener a más delincuentes violentos a pesar del aumento presupuestario

• Caucus Hispano rechaza más fondos incondicionales para ICE, pero tres de sus miembros votaron a favor