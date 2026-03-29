Cuánto gana un agente de ICE en 2026 y por qué el salario está bajo la lupa

El sueldo de los agentes de inmigración en Estados Unidos volvió a instalarse en la conversación pública en 2026, y no por casualidad. En medio de tensiones políticas y recortes en distintas áreas del gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparece como una excepción: mantiene financiamiento, estabilidad y salarios competitivos.

El tema no es menor. Para muchos latinos en EE.UU., ICE no es solo una agencia federal más. Es una presencia concreta en la vida cotidiana. Por eso, cuando se habla de cuánto ganan sus agentes, la conversación mezcla interés, sorpresa y también incomodidad.

Cuánto gana un agente de ICE en 2026

Los números varían según experiencia, rango y ubicación, pero hay un dato claro: no es un salario bajo dentro del mercado estadounidense.

Promedio anual: alrededor de $83,000.

Promedio mensual: cerca de $6,900.

Ingreso inicial: desde $50,000 – $70,000.

Con experiencia: puede superar los $100,000.

En ciudades con alto costo de vida, como Nueva York o California, los sueldos pueden ajustarse al alza. Además, en la práctica, muchos agentes terminan ganando más por horas extra y adicionales.

Cómo funciona el salario (lo que no se explica)

ICE forma parte del sistema federal de salarios (escala GS). Esto implica aumentos automáticos por experiencia, ajustes según ciudad y pago de horas extra. Además, también incluye bonos en algunos casos. Es decir, que el sueldo real suele ser más alto que el base.

Pero la clave está en los beneficios, que es clave para entender el atractivo. El salario no es lo único que pesa. El paquete incluye:

Seguro médico completo.

Plan de retiro.

Vacaciones pagas.

Estabilidad laboral.

Posibilidad de crecimiento interno.

Esto convierte al puesto en uno de los más estables dentro del gobierno.

¿Cuál es el salario más alto para un agente de ICE?

Si bien ZipRecruiter registra salarios anuales que oscilan entre los 30,500 y los 83,500 dólares, la mayoría de los salarios de los agentes de ICE oscilan entre 49,000 dólares (percentil 25) y 82,500 dólares (percentil 75).

Los que más ganan (percentil 90) perciben 83,000 dólares anuales. A eso se suman bonos, horas extras y beneficios.

Por qué el salario de ICE genera polémica en 2026

El debate no gira solo en torno a cuánto ganan los agentes, sino al contexto en el que ese salario se mantiene e incluso se fortalece. En 2026, Estados Unidos atraviesa un conflicto político fuerte por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que dejó a miles de trabajadores federales sin cobrar durante semanas. En ese escenario, ICE quedó en una posición particular: sus agentes siguieron cobrando con normalidad gracias a un esquema de financiamiento ya aprobado para varios años.

Esa diferencia generó un contraste muy visible. Mientras empleados de aeropuertos como los de la TSA trabajaban sin sueldo —con renuncias, ausencias y caos en los controles—, agentes de ICE no solo mantenían su salario, sino que incluso fueron desplegados en aeropuertos para cubrir parte de esa crisis.

Ahí es donde el tema deja de ser técnico y pasa a ser político. El conflicto por el presupuesto no es casual: está directamente vinculado a desacuerdos sobre el rol de ICE, sus operativos y posibles reformas. De hecho, parte del bloqueo en el Congreso se explica por intentos de limitar o cambiar cómo actúa la agencia.

Con horas extras, pago por localidad y bonos de peligrosidad, los agentes pueden alcanzar ingresos muy superiores al salario base. Crédito: Ryan Murphy | AP

A eso se suma un factor más profundo: en los últimos años, ICE se convirtió en una de las agencias más financiadas y visibles del gobierno federal, con mayor presencia en operativos y espacios públicos. Ese crecimiento, combinado con salarios competitivos y estabilidad laboral en medio de recortes en otras áreas, alimenta la percepción de que hay prioridades desbalanceadas dentro del Estado.

El resultado es una polémica que mezcla dinero, política y migración. Para algunos, se trata de un empleo estable y bien pago dentro del gobierno. Para otros, es el reflejo de una política migratoria cada vez más dura y mejor financiada que otros servicios públicos básicos.

En definitiva, el salario de ICE en 2026 no solo sorprende por el monto. Lo que realmente lo vuelve noticia es el contexto: una agencia que crece, se financia y gana protagonismo mientras otras áreas del gobierno enfrentan recortes.

Qué hacer para ser un agente de ICE en 2026

Convertirse en agente del ICE no es inmediato ni sencillo. Es un proceso federal, con requisitos estrictos y varias etapas de evaluación.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no cualquier persona puede aplicar. Se necesita, como base, ser ciudadano estadounidense, tener entre 21 y 37 años (en la mayoría de los casos) y contar con antecedentes limpios. Además, se exige licencia de conducir vigente y disponibilidad para trabajar en distintas partes del país.

En cuanto a formación, ICE suele requerir estudios universitarios o experiencia laboral equivalente, especialmente en áreas como seguridad, derecho, investigación o fuerzas del orden. Sin embargo, también existen caminos de ingreso para perfiles con experiencia práctica relevante.

El proceso de selección es largo y competitivo. Incluye:

Evaluación de antecedentes (muy exhaustiva).

Examen médico.

Pruebas físicas.

Evaluaciones psicológicas.

Entrevistas.

Si el candidato avanza, debe completar una capacitación obligatoria en academias federales, donde se entrenan en procedimientos legales, uso de fuerza, investigación y control migratorio.

Un punto clave que muchos no consideran: no es solo un trabajo administrativo. Dependiendo del rol, puede implicar operativos en terreno, detenciones y situaciones de alta presión.

En términos de tiempos, el proceso completo puede demorar varios meses e incluso más de un año desde la aplicación hasta el ingreso efectivo.

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