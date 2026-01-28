Miles de viajeros lo ignoran: lo que no puedes hacer en EE. UU. con visa B1/B2

Viajar a Estados Unidos con una visa de turista B1/B2 es una opción común para vacaciones, visitas familiares, tratamientos médicos o viajes de negocios breves. Sin embargo, hay una restricción clave que muchos desconocen y que puede generar problemas migratorios serios: no está permitido cursar estudios que otorguen títulos o créditos académicos mientras se permanece en el país con este tipo de visa.

El tema volvió a cobrar relevancia tras recordatorios oficiales de autoridades estadounidenses que buscan evitar confusiones frecuentes entre viajeros.

Qué prohíbe la visa B1/B2 en materia educativa

La visa B1/B2 no autoriza a inscribirse ni cursar programas académicos formales. Esto incluye cualquier estudio que otorgue:

Títulos universitarios o terciarios.

Créditos académicos oficiales.

Certificados que formen parte de un plan de estudios formal.

Aunque el curso sea corto, presencial o parcial, si otorga créditos o forma parte de un programa educativo formal, está prohibido para quienes ingresan como visitantes.

Qué sí se puede hacer con visa de turista

Existen algunas actividades educativas permitidas, siempre que no tengan carácter académico formal. Por ejemplo:

Cursos recreativos o de interés personal, como cocina, arte o fotografía.

Talleres breves sin certificación académica.

Clases que no otorguen créditos ni conduzcan a un título.

El criterio central es que la actividad sea incidental al viaje y no el motivo principal de la estadía.

Por qué esta restricción es tan estricta

Estados Unidos diferencia claramente entre viajar y estudiar. Para cursar estudios formales, existe una visa específica (como la F-1 o la M-1), que requiere inscripción previa en una institución autorizada y un proceso migratorio distinto.

Usar una visa de turista para estudiar se considera una violación del estatus migratorio, incluso si el viajero actuó por desconocimiento.

Qué consecuencias puede tener incumplir la norma

Inscribirse o cursar estudios académicos con una visa B1/B2 puede derivar en cancelación inmediata de la visa, problemas al reingresar al país y registro negativo en el historial migratorio: es decir, negación de futuras visas.

En algunos casos, el impacto puede sentirse años después, al solicitar una nueva visa o intentar ingresar nuevamente a Estados Unidos.

Qué hacer si tu objetivo es estudiar en EE. UU.

Si el propósito del viaje es educativo, lo correcto es tramitar una visa de estudiante antes de viajar. Cada tipo de estudio tiene una categoría migratoria específica y requisitos claros. Consultar fuentes oficiales o asesorarse antes de inscribirse en cualquier curso es clave para evitar errores costosos.

En resumen, la visa de turista B1/B2 no permite cursar estudios que otorguen títulos o créditos académicos en Estados Unidos. Aunque existan cursos breves o tentadores para viajeros, inscribirse sin la visa adecuada puede traer consecuencias migratorias graves. Informarse antes de viajar es la mejor forma de evitar problemas futuros.

