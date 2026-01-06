Cómo estudiar inglés gratis en EE.UU. con ‘USA Learns’

Aunque existen aplicaciones descargables para estudiar inglés desde tu teléfono, como Duolingo y Babbel, en Estados Unidos existe una plataforma gratuita para realizar un curso completo. Se trata de USA Learns, un sitio creado para que adultos y jóvenes aprendan el idioma desde cero o refuercen un nivel intermedio sin pagar un solo dólar.

Según describe el website, está disponible las 24 horas del día y no requiere pagos, suscripciones ni tarjetas de crédito. También destaca que, actualmente, millones de personas de todo el mundo lo utilizan para mejorar su dominio del idioma, mejorando la vida cotidiana en Estados Unidos.

Los cursos que ofrece ‘USA Learns’ y qué se aprende

La plataforma cuenta con tres cursos principales:

Primer curso: enfocado en inglés básico. Enseña vocabulario esencial, lectura, escritura y conversación sencilla .

. Segundo curso: dirigido a un nivel intermedio, con mayor énfasis en comprensión, gramática y uso cotidiano del idioma .

. Práctica de inglés y lectura: un curso intermedio que fortalece la lectura, el vocabulario y la comprensión de textos más largos.

Cada curso incluye videos educativos y actividades interactivas que ayudan a reforzar lo aprendido. Los usuarios pueden practicar:

Vocabulario nuevo con apoyo visual y auditivo

Comprensión auditiva mediante diálogos y situaciones reales

Ortografía, con ejercicios que permiten repetir hasta aprender correctamente

Lectura, a través de cuentos y textos adaptados al nivel

Gramática, explicada mediante videos y actividades prácticas

Pronunciación y conversación, comparando la voz del usuario con la de hablantes nativos

Escritura en inglés, usando el vocabulario y las estructuras aprendidas

Al finalizar cada actividad, el sistema muestra una puntuación en porcentaje. Si el resultado es menor al 80%, la plataforma te sugiere repetirla para reforzar el aprendizaje.

Cómo registrarte gratis en USA Learns

El registro es rápido y sencillo. Solo hay que ingresar a usalearns.org y hacer clic en “Comienza ahora”. Seguidamente, escribe un correo electrónico, nombre, apellido y crea una contraseña.

El proceso se realiza una sola vez y permite guardar el progreso, las actividades completadas y las puntuaciones obtenidas.

Al iniciar sesión, puedes retomar las lecciones justo donde las dejaste, sin perder avances.

Cabe aclarar que USA Learns no otorga un título académico oficial. Sin embargo, sí emite un certificado de finalización del curso, el cual evidencia tu esfuerzo como estudiante y representa una preparación funcional para estudios, trabajo y trámites cotidianos.

