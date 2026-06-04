Aumenta la preocupación por una pareja estadounidense que desapareció en la Ciudad de México

La desaparición de una pareja de ciudadanos estadounidenses en la Ciudad de México ha generado preocupación, mientras familiares, amigos y autoridades mantienen la búsqueda de Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 20 de mayo.

La pareja residía desde octubre de 2025 en la capital mexicana, luego de mudarse desde Chicago para cuidar a la madre de Mawani, quien padece Alzheimer, según informó el diario El País.

De acuerdo con testimonios de familiares, ambos salieron de su domicilio para reunirse con personas que les ofrecieron instalar un elevador o silla salvaescaleras para facilitar la movilidad de la mujer.

Hidalgo y Mawani habrían sido vistos por última vez en compañía de supuestos contratistas relacionados con la instalación del equipo.

Antes de perder contacto, Hidalgo compartió su ubicación con una amistad, un hecho que sus conocidos interpretan como una posible señal de alerta. Horas después, los teléfonos de ambos dejaron de emitir señales y su última conexión registrada en WhatsApp ocurrió alrededor de las 18:20 horas del mismo día.

Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, 57 and his husband Zafar Padamsee Mawani, 56 have been missing from Tlalpan, a suburb of Mexico City, Mexico, since May 20, 2026. They are originally from Chicago, IL, USA and were in Mexico caring for Zafar's elderly mother. Friends are extremely? pic.twitter.com/eYOMP4kg2D — Kaylara's All Gas, No Breaks! (@Kaylara0wl) May 29, 2026

La preocupación aumentó cuando familiares detectaron movimientos inusuales en las cuentas bancarias de la pareja, según informó Telemundo.

Instituciones financieras notificaron registros de nuevos contactos para transferencias de dinero y posteriores retiros de fondos, operaciones que ocurrieron después de la desaparición.

Amigos cercanos han manifestado públicamente su temor de que ambos hayan sido privados de la libertad. En declaraciones recogidas por medios de Chicago, señalaron que algunas cuentas continuaban registrando actividad financiera días después de la desaparición y que incluso se habría agregado a terceras personas como beneficiarias.

Las autoridades de la Ciudad de México emitieron fichas de búsqueda el 23 de mayo y mantienen abierta una investigación en coordinación con instancias de seguridad y búsqueda de personas. Sin embargo, familiares han expresado inconformidad por la escasa información oficial disponible sobre los avances del caso.

El hecho ha trascendido las fronteras mexicanas debido a que ambos desaparecidos tenían una amplia red de amistades y familiares en Chicago, donde residieron durante décadas.

Es por ello que sus allegados solicitan la intervención y apoyo de autoridades diplomáticas de ambos países para acelerar las labores de localización.

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