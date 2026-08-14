¿Qué fue de la vida de Terrel Williams, el rival de Prichard Colón en el combate que cambió su vida?

El fallecimiento de Prichard Colón este 13 de agosto conmovió al mundo del boxeo y el deporte en general, entorno de todo esto, se generan preguntas en el público de boxeo sobre Terrel Williams, el último rival que enfrentó el boricua en un ring y el cual es señalado por varios golpes indebidos en ese encuentro.

Los dos pugilistas compartieron el cuadrilátero el 17 de octubre de 2015 en un cruce de peso wélter.

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La contienda terminó con secuelas de salud para el atleta de Puerto Rico a causa de lesiones en el cerebro.

Prichard Colon has passed away aged 33, his father has confirmed on social media.



Colon was a rising Puerto Rican boxer who suffered a brain haemorrhage and was in a coma for seven months after the first defeat of his career in 2015.



When he awoke, Colon never fully recovered? pic.twitter.com/SodTuPF3iD — Ring Magazine (@ringmagazine) August 13, 2026

El diagnóstico médico derivó en un estado de coma con una duración de 200 días en el centro de atención.

El desarrollo del combate y las acciones en el cuadrilátero

Durante los asaltos de intercambio, Terrel Williams conectó golpes de repetición en la zona de la nuca de su oponente.

Las reglas de la disciplina de los puños prohíben este tipo de impactos por los riesgos físicos de la acción.

El boxeador de Norteamérica recibió señalamientos de la audiencia por el uso de estos recursos fuera del reglamento. Los impactos en la parte posterior de la cabeza generaron el daño neurológico en su rival.

Resoluciones y ausencia de sanciones de los entes reguladores

El Departamento de Regulación Profesional y Ocupacional de Virginia abrió una investigación sobre el caso de los pugilistas. El informe determinó que la entidad carecía de facultades legales para sancionar a Terrel Williams.

El expediente del gobierno señala la participación de Richard Ashby, médico asignado a la función de boxeo de esa noche. El profesional de salud permitió la continuidad del pleito tras los reportes de mareos emitidos por Colón en el séptimo round.

El retorno al deporte y el retiro definitivo de los encordados

Luego de los hechos en el estado de Virginia, Terrel Williams pausó su carrera en el deporte por dos años. El pugilista de California volvió a pelear el 17 de noviembre de 2017 para sumar una victoria frente a Rosemberg Gomez.

La agenda de combates de Terrel Williams incluyó triunfos por decisión de los jueces ante David Grayton en 2018 y Justin DeLoach en 2019.

Su etapa de competencia como atleta concluyó de forma definitiva en el mes de septiembre del año 2019. En esa fecha, el deportista registró una derrota en las tarjetas frente al peleador Thomas Dulorme.

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