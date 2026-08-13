El CMB lamentó la muerte de su campeón honorario, Prichard Colón

El Consejo Mundial de Boxeo emitió un pronunciamiento institucional para expresar sus condolencias tras la muerte del exboxeador Prichard Colón, ocurrida este jueves a los 33 años de edad.

A través de un comunicado oficial, el organismo rector del deporte destacó el impacto que dejó el deportista puertorriqueño tanto dentro del ámbito pugilístico como en la afición internacional, resaltando la determinación con la que afrontó las secuelas neurológicas derivadas de su última presentación en el cuadrilátero.

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El reconocimiento como campeón honorario del organismo

En la temporada de 2021, la entidad sancionadora otorgó a Prichard Colón la distinción de Campeón Mundial Honorario, haciéndole entrega del cinturón verde y oro que representó la meta principal de su trayectoria profesional.

Respecto a aquel homenaje, el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, recordó que “la valentía de Prichard y su amor por la vida, ha conmovido muchos corazones y ha inspirado a otros tantos”, marcando un precedente de acompañamiento institucional por parte de la comunidad del boxeo.

La carrera profesional y el antecedente de 2015

Antes del percance de salud que alteró su vida, la trayectoria de Prichard Colón registraba una marca invicta de 16 victorias con 13 definiciones por la vía del nocaut, posicionándose como una de las promesas del pugilismo caribeño.

Su carrera en el terreno rentado se interrumpió en octubre de 2015 tras su combate frente a Terrel Williams en Virginia, escenario donde sufrió un hematoma subdural que lo mantuvo en coma durante 221 días y derivó en un extenso proceso de rehabilitación física.

El apoyo institucional y la concientización sobre la seguridad

El comunicado del Consejo Mundial de Boxeo también valoró la dedicación mostrada por la madre del deportista, Nieves Meléndez, quien asumió sus cuidados diarios durante once años, así como la asistencia prestada por promotores como Al Haymon y la firma TGB Promotions.

La historia de Prichard Colón impulsó modificaciones en los reglamentos de la disciplina para sancionar con mayor rigurosidad los golpes a la parte posterior de la cabeza, preservando su nombre como un referente permanente de prevención y seguridad para los deportistas.

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