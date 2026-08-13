Conor McGregor recibe propuesta de volver al boxeo ante campeón mundial

El escenario del boxeo profesional en la categoría de peso mediano registra una nueva alternativa tras la coronación del irlandés Aaron McKenna como monarca mundial de la Federación Internacional de Boxeo en Dublín.

Tras adjudicarse el cinturón de las 160 libras, el pugilista de Monaghan planteó la posibilidad de organizar un enfrentamiento de alto perfil comercial ante su compatriota Conor McGregor, abriendo la puerta a un choque cruzado entre el circuito tradicional y las artes marciales mixtas.

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La coronación del peleador en suelo europeo ocurre en un contexto donde la división presenta múltiples campeones en los diversos organismos sancionadores. Ante este panorama, la representación del nuevo titular evalúa alternativas que incluyen combates de unificación frente a figuras como Carlos Adames, Erislandy Lara o Denzel Bentley, además de retos mediáticos que atraigan la atención del mercado internacional.

STILL UNDEFEATED! ?



Aaron McKenna defeats Liam Smith via unanimous decision ??



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El panorama en las 160 libras y las opciones de unificación

La obtención de la faja de la FIB ubica al monarca en una posición de negociación para definir su siguiente presentación antes de la conclusión del presente ciclo de competencias. Entre las alternativas reglamentarias se encuentra el enfrentamiento obligatorio ante el estadounidense Amari Jones, así como posibles cruces en peso supermediano frente a rivales de mayor tonelaje.

? The Ring’s latest middleweight rankings:



Aaron McKenna moves up to third after claiming the IBF title at Zuffa Boxing 10 on Saturday ???



Who should be higher or lower? pic.twitter.com/moYXhlDrjp — Ring Magazine (@ringmagazine) August 11, 2026

No obstante, las opciones de coordinar una velada de impacto en el Reino Unido o Irlanda han llevado a su equipo a analizar rivales de renombre popular.

En ese contexto, la figura de Conor McGregor resurge debido a los antecedentes compartidos por ambos atletas en las plataformas digitales, donde se rescataron imágenes del año 2018 en las que un joven McKenna proyectaba un choque entre deportistas de la misma nacionalidad.

El reto directo y las declaraciones sobre el combate

La viabilidad de este compromiso se sustenta en la tendencia actual de la industria por estructurar eventos entre referentes de distintas disciplinas de combate. Durante una entrevista concedida a la revista The Ring, el propio campeón de peso mediano argumentó que la oportunidad de disputar un título mundial de boxeo oficial podría resultar atractiva para la carrera del peleador de artes marciales mixtas.

“Nunca se sabe qué peleas pueden ocurrir, como estas peleas cruzadas. Estos grandes enfrentamientos de ensueño”, declaró el pugilista al analizar los antecedentes recientes del mercado internacional, añadiendo además sobre la postura de su compatriota: “Si Conor McGregor tuviera la oportunidad de pelear por el título mundial de peso medio, no lo veo rechazándola. Sería una pelea importantísima para Irlanda”.

En el mismo diálogo con la fuente citada, el peleador recordó que los eventos organizados por promotores internacionales han demostrado la competitividad de estos formatos mixtos. La perspectiva de la esquina del campeón sostiene que la atracción de disputar una faja reglamentaria en la división de los medianos constituye un argumento sólido para tentar el retorno del deportista a los cuadriláteros.

La viabilidad de un duelo histórico en suelo irlandés

El historial de Conor McGregor en el boxeo de paga registra únicamente su enfrentamiento de 2017 frente a Floyd Mayweather Jr. Sin embargo, la presencia de un campeón mundial activo nacido en la República de Irlanda abre una vía para gestionar una función masiva en estadios de Dublín.

La concreción de las negociaciones dependerá de los compromisos contractuales del peleador con la empresa Ultimate Fighting Championship y de los plazos reglamentarios que dictamine la entidad sancionadora para las defensas obligatorias de la categoría. Mientras el organismo revisa los expedientes de los clasificados oficiales, la propuesta lanzada por la esquina de McKenna añade una alternativa de alta convocatoria para el calendario deportivo de fin de año.

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