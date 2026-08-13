Divino Espinoza cerca de defender su cetro ante el venezolano Lorenzo Parra

El panorama de la división de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo registra gestiones avanzadas para programar un enfrentamiento de campeonato mundial. El monarca mexicano Rafael Divino Espinoza contempla realizar la siguiente defensa oficial de su cinturón de las 126 libras frente al contendor venezolano Lorenzo Parra, en un choque que se integraría a la programación oficial del cierre de la temporada en Medio Oriente.

Las empresas de promoción trabajan en la estructuración de la cartelera denominada “México contra el Mundo”, escenario proyectado para llevarse a cabo el próximo 31 de octubre en las instalaciones del ANB Arena en Riad, Arabia Saudita.

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La inclusión del enfrentamiento entre el campeón azteca y el retador sudamericano busca sumar un duelo de alto perfil competitivo a una velada orientada a reunir a las principales figuras del boxeo profesional.

El camino de Lorenzo Parra hacia la oportunidad titular

El contendiente venezolano aseguró su posicionamiento en los escalafones de la entidad reguladora tras obtener un triunfo por la vía del nocaut en el segundo asalto frente al estadounidense Elijah Pierce.

Este resultado en el inicio de la contienda le permitió a Parra avanzar en la clasificación internacional y colocarse en la línea directa para solicitar una oportunidad ante Divino Espinoza.

El ascenso del peleador sudamericano en el plano rentado se sustenta en una racha de actuaciones favorables que consolidan su posición como la principal carta del pugilismo de su país en la actualidad. Tras superar el compromiso ante Pierce, la representación de Parra inició las conversaciones para concretar la firma del contrato que le permita disputar la corona de las 126 libras en la superficie de Riad.

El invicto de Divino Espinoza y el reto en las 126 libras

Por su parte, el historial profesional de Divino Espinoza registra una marca de 28 victorias sin derrotas, acumulando un total de 24 definiciones por la vía rápida. El deportista de Jalisco se ha establecido como el referente principal de la categoría pluma de la Organización Mundial de Boxeo, manteniendo una frecuencia constante de presentaciones internacionales tras la conquista de su faja.

La defensa del cinturón ante Parra exigirá que la esquina del monarca azteca estructure una preparación física orientada a contrarrestar la velocidad ofensiva del aspirante. Para Divino Espinoza, resolver este compromiso de forma favorable representa la oportunidad de preservar su condición de invicto y consolidar su reinado frente a los clasificados oficiales del organismo sancionador.

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