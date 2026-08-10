Eddy Reynoso le echa tierra al tema de una pelea entre Canelo y Benavídez

El panorama en la división de peso supermediano registra la postura oficial del campamento del pugilista tapatío Saúl “Canelo” Álvarez respecto a los constantes reclamos de la afición por pactar un enfrentamiento ante David Benavídez.

El entrenador de boxeo Eddy Reynoso confirmó que la ventana de oportunidad para concretar dicha contienda ha quedado clausurada de forma definitiva, descartando cualquier negociación futura entre ambos atletas.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Durante años, las especulaciones sobre un posible cruce sobre el cuadrilátero acompañaron la trayectoria de ambos deportistas mientras coincidieron dentro de las 168 libras, etapa en la que Benavídez llegó a situarse como retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo. No obstante, las dinámicas de trabajo de cada esquina tomaron rumbos divergentes en el mercado internacional de la disciplina.

La permanencia en las 168 libras y las nuevas opciones

La planificación de la esquina del peleador de Jalisco contempla dar continuidad a sus campamentos dentro del límite de la categoría supermediana. Durante una entrevista concedida a la revista especializada Ring Magazine, Eddy Reynoso detalló que el estatus actual del escalafón ofrece alternativas competitivas para mantener la actividad del excampeón indiscutido tras su reaparición oficial.

“Por ahora nos quedaremos en la categoría de peso supermediano. La división se está calentando y podemos mantenernos muy activos allí en el futuro previsible”, declaró Eddy Reynoso al analizar las opciones de combate que ofrece la organización deportiva en la presente temporada.

Esta decisión técnica reafirma la postura de la esquina mexicana de no modificar su tonelaje natural para buscar duelos en categorías superiores, enfocando el volumen de entrenamiento en disputar las fajas de las 168 libras ante los nuevos referentes que han emergido en la división.

El ascenso de Benavídez y el descarte definitivo

El factor principal que sella la cancelación de las negociaciones responde a la escalada de tonelaje realizada por Benavídez, quien transitó por el peso semipesado hasta establecerse en la categoría de peso crucero. Tras coronarse campeón unificado de las 200 libras al superar al sinaloense Gilberto “Zurdo” Ramírez, el deportista de origen mexicoamericano fijó sus metas en una división muy distante a la del monarca tapatío.

Al ser cuestionado sobre la viabilidad de pactar el enfrentamiento en las 175 libras, categoría donde el jalisciense ha competido en dos oportunidades anteriores, Eddy Reynoso fue categórico al desestimar cualquier acercamiento comercial durante su diálogo con la revista especializada.

“Esa pelea contra Benavidez ya no existe. Hubo un momento en que se pudo haber concretado en las 168 libras, pero no se dio, así que ya no hay nada que hacer. Ahora pelea en peso crucero. Benavidez tiene más posibilidades de pelear contra Oleksandr Usyk que contra Canelo”, argumentó Eddy Reynoso.

Sigue leyendo: