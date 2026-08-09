Terence Crawford afirmó que vencería a Manny Pacquiao: “lo habría noqueado”

El debate sobre los enfrentamientos no concretados en las divisiones intermedias del boxeo profesional sumó un nuevo capítulo de declaraciones. El exmonarca estadounidense Terence Crawford sostuvo de manera categórica que habría superado por la vía del nocaut al legendario púgil filipino Manny Pacquiao en caso de haber coincidido sobre el cuadrilátero durante sus etapas de mayor rendimiento competitivo dentro del plano rentado.

A lo largo de su trayectoria de 73 presentaciones profesionales, el multicampeón asiático únicamente registró tres derrotas por la vía rápida.

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Las dos primeras caídas sucedieron durante los inicios de su carrera en la división de peso mosca frente a Rustico Torrecampo en 1996 y ante Boonsai Sangsurat en 1999, mientras que su último traspié por nocaut se produjo en la cuarta contienda disputada contra Juan Manuel Márquez en la temporada de 2012.

Negociaciones en la división wélter durante 2020

Las conversaciones para organizar un enfrentamiento entre ambos atletas alcanzaron su punto más cercano durante el año 2020. En aquel periodo, el boxeador Terence Crawford ostentaba el campeonato mundial de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo, mientras que el peleador filipino poseía la faja de la misma categoría correspondiente a la Asociación Mundial de Boxeo.

A pesar de las gestiones iniciales para unificar las coronas de las 147 libras, la contienda no logró concretarse en las mesas de trabajo. Posteriormente, el equipo de Pacquiao enfocó su agenda en programar una velada ante Errol Spence Jr., compromiso que debió reestructurarse debido a una lesión de este último y que derivó en la presentación del asiático ante el cubano Yordenis Ugás.

Los señalamientos de evitación

En una reciente entrevista concedida al programa digital Above The Rim, el pugilista norteamericano evaluó el desarrollo táctico que habría tenido ese combate de haberse firmado los contratos correspondientes. El atleta argumentó que la representación del peleador asiático evitó de forma sistemática la realización del espectáculo en los cuadriláteros internacionales.

“Esa es la única persona contra la que me hubiera gustado pelear. Lo habría noqueado sin duda alguna. En numerosas ocasiones, nos programaron para pelear. Ellos no quisieron”, declaró Terence Crawford al explicar las razones por las cuales el choque no se materializó en el calendario oficial de los organismos rectores.

Para la perspectiva del pugilista estadounidense, la capacidad ofensiva que manejaba en la categoría de las 147 libras le habría permitido resolver las acciones antes de completar los doce episodios reglamentarios, asegurando que su campamento siempre mantuvo la disposición de firmar el acuerdo comercial.

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