Eddie Hearn muestra inconformidad de que Fury y Joshua peleen fuera del Reino Unido

El debate en torno a la sede para el enfrentamiento de peso pesado entre Anthony Joshua y Tyson Fury sumó una postura firme por parte de la representación técnica de la esquina de Watford.

El promotor británico Eddie Hearn rechazó categóricamente las intenciones de trasladar la velada hacia los Estados Unidos, argumentando la existencia de un compromiso contractual previo que exige la realización del espectáculo dentro del territorio del Reino Unido.

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Las especulaciones recientes de la prensa internacional situaban al Madison Square Garden de Nueva York como el escenario idóneo para albergar la cartelera durante el mes de noviembre.

Sin embargo, el máximo responsable de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, desmintió estas versiones y reveló las condiciones legales que protegen la sede británica tras sostener una conversación con el espacio especializado talkSPORT Boxing.

La cláusula contractual que defiende la localía británica

Durante su entrevista con la señal radiofónica, el directivo explicó que la decisión de combatir en suelo inglés responde a una solicitud expresa de su representado al momento de formalizar los acuerdos de representación. Para la esquina del excampeón olímpico, mantener la función en territorio nacional constituye un punto prioritario en la planificación del evento.

“He visto todos los reportes que señalan el 20 de noviembre en el Madison Square Garden”, declaró Eddie Hearn en su intervención, agregando sobre la postura conjunta de su equipo de trabajo: “Creo que ahora mismo AJ y yo somos como los dos últimos que quedan en pie en la colina, ondeando la bandera de la Unión Jack. Anthony Joshua me hizo incluir una cláusula en el contrato que establece que la pelea debe realizarse en el Reino Unido, así que, por el momento, no puede celebrarse en ningún otro lugar”.

Presiones corporativas y el descarte del horario nocturno

El origen de las negociaciones contemplaba inicialmente el Estadio de Wembley como el recinto principal para la función; no obstante, las exigencias de emisión en vivo para el mercado americano generaron discrepancias logísticas. Las intenciones de fijar el inicio del combate a las dos de la madrugada chocaron con la negativa de las autoridades municipales de Londres, lo que impulsó a parte de los organizadores a evaluar plazas alternativas fuera del continente europeo.

A pesar de que diversos sectores involucrados en la promoción presionan por trasladar la función a suelo neoyorquino, la esquina de Joshua mantiene su negativa a modificar las condiciones originales del convenio. Respecto al ambiente de negociación que rodea la velada, Eddie Hearn pormenorizó la postura de las partes involucradas en el evento internacional.

“Estamos bajo mucha presión. Turki Al-Alshikh, Netflix, parece que Tyson Fury; parece que todos están de acuerdo en que quieren hacer esta pelea en el Madison Square Garden. Nosotros no”, argumentó Eddie Hearn en sus declaraciones al espacio radial. “Queremos hacer que económicamente no les resulte viable cambiar el contrato, de modo que no tengan otra opción que realizarla en el Reino Unido”, acotó el directivo de la empresa promotora.

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