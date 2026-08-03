Anthony Joshua y Tyson Fury tendrían el escenario para pelear y será fuera de Inglaterra

El esperado enfrentamiento entre los pesos pesados británicos Anthony Joshua y Tyson Furyse encamina hacia una definición en cuanto a su localización geográfica.

A pesar de las expectativas iniciales de la afición local por presenciar la contienda en el Reino Unido, reportes difundidos por el portal especializado BoxingScene señalan que la ciudad de Nueva York surge como la sede principal para albergar la cartelera proyectada para el mes de noviembre.

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La posibilidad de organizar el espectáculo en suelo norteamericano responde a exigencias operativas y de distribución comercial planteadas por los organizadores.

La intención original de programar la velada en el estadio de Wembley en Londres enfrentó complicaciones debido a los horarios de transmisión exigidos por la plataforma de streaming Netflix y la promotora Riyadh Season, encabezada por Turki Al-Alshikh, organismos que requerían que el combate estelar iniciara a las dos de la madrugada hora local para optimizar las cifras de audiencia en el mercado americano.

Anthony Joshua and Tyson Fury are now expected to fight in New York.



The hopes of the battle happening in the UK ARE now all but over, BoxingScene has been told by multiple sources.



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La logística del evento y el descarte del suelo británico

De acuerdo con la información divulgada por BoxingScene, las gestiones para realizar la función en recintos ingleses quedaron desestimadas ante la imposibilidad de conciliar los permisos de transporte público y seguridad en Londres con un horario de madrugadas. Esta situación derivó en que los coordinadores del evento fijaran su atención en escenarios del estado de Nueva York, garantizando un horario estelar para el sistema de pago por evento en Estados Unidos y Latinoamérica.

El traslado de la sede altera la preferencia de los seguidores británicos, quienes esperaban ver a Anthony Joshua competir por primera vez contra Fury en un recinto de la capital inglesa. No obstante, las prioridades financieras de las empresas de distribución internacional inclinaron la balanza hacia la ejecución del espectáculo en territorio estadounidense, donde se proyectan ingresos superiores por concepto de taquilla y derechos digitales.

Los enfrentamientos previos y el camino hacia el acuerdo

La concreción de las negociaciones ocurre tras las recientes presentaciones de ambos competidores en el calendario veraniego. El pugilista Anthony Joshua viene de superar un inicio complejo el pasado 25 de julio en Yeda, Arabia Saudita, donde visitó la lona en dos oportunidades durante el asalto inicial antes de conseguir la victoria por la vía del nocaut técnico en el segundo episodio frente al albanés Kristian Prenga, fijando su registro en 30 triunfos y cuatro derrotas.

Por su parte, Tyson Fury completó su respectivo compromiso de preparación un día antes en la ciudad de Pattaya, Tailandia, al derrotar por detención médica en el séptimo round al experimentado polaco Mariusz Wach. Este resultado representó el segundo triunfo del año para el peleador de 37 años, luego de haber reaparecido en el mes de abril con una victoria por decisión de los jueces ante Arslanbek Makhmudov en Londres, ajuste que elevó su récord profesional a 36 victorias, dos reveses y un empate.

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